陳時中等疫情穩定選北市？李秉穎預言「時機點」：但若是我就不選

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

年底縣市首長選戰將至，外界盛傳民進黨將提名衛福部長陳時中選台北。但陳時中目前並未正面答覆，多次以「謝謝關心」來回應。而相關團隊不免被問到對此事的看法，指揮中心專家小組委員李秉穎則說，「如果是我就不會參選」，但還是要看部長意向。至於陳時中口中的疫情穩定，他認為定義應該是「至少要到二級解除。」

陳時中多次被外界點名是綠營2022北市選戰黑馬。他日前接受專訪時談到選舉，直言不排斥參選，但要「看到隧道曙光才會離開。」身為中央流行疫情指揮中心專家小組委員的李秉穎，今（16）接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪時，不免被問到對此事看法。李秉穎表示，「我沒有意見，看個人意見，如果是我就不會參選。」

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周玉蔻詢問，假設陳時中要選北市，是否要早點辭職？李秉穎則說，「可能要」但部長也一直在強調，疫情沒結束就不考慮。而疫情到底何時才結束？醫師坦言「還沒」，短期內不太會，目前還在需要檢疫、隔離，且又是二級警戒。他強調，自己沒辦法預測，但基本上是「不太容易」，只能逐步看能走到什麼地步，萬一病毒到處流竄，像香港的情況，對疫情控制會帶來很大影響，重症、死亡會是我們無法面對的。

李秉穎也再次提到，對於選舉意見，他認為是「個人意向」，假設對擔任市長也有興趣當然是另當別論，但要說疫情控制好的定義，「至少要到二級解除」，回到去年5月之前的樣子。