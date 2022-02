烏克蘭78歲阿嬤「臥射AK-47」　霸氣回記者：你老母也會這麼做啦

▲烏克蘭為了抵禦俄軍,組織了許多平民接受軍事訓練,甚至可能連阿嬤都加入。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

儘管俄烏局勢隨著俄軍撤離部分部隊,有降溫的趨勢,但是在今天之前,烏克蘭情勢還是相當緊張,不僅組織平民加入軍事訓練保衛家園,為了確保兵源足夠連女生都要當兵。美國國家廣播公司(NBC)更是報導的一位78歲阿嬤,拿著 AK-47步槍臥射。

NBC記者恩格爾(Richard Engel)在推特上發文,78歲的烏克蘭阿嬤康斯坦丁諾夫斯卡(Valentina Konstantinovska),拿著一把 AK-47步槍進行訓練,抵禦俄羅斯可能的攻擊。

Ukrainian great grandmother, Valentina Constantinovska, on an Ak-47, training to defend against a possible Russian attack. “Your mother would do it too,” she told me. pic.twitter.com/PnojqRir4K