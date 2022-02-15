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烏克蘭78歲阿嬤「臥射AK-47」　霸氣回記者：你老母也會這麼做啦

▲▼烏克蘭的婦女和男童也正在學習如何使用武器來對抗入侵的俄軍。（圖／路透）

▲烏克蘭為了抵禦俄軍，組織了許多平民接受軍事訓練，甚至可能連阿嬤都加入。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

儘管俄烏局勢隨著俄軍撤離部分部隊，有降溫的趨勢，但是在今天之前，烏克蘭情勢還是相當緊張，不僅組織平民加入軍事訓練保衛家園，為了確保兵源足夠連女生都要當兵。美國國家廣播公司（NBC）更是報導的一位78歲阿嬤，拿著 AK-47步槍臥射。

NBC記者恩格爾（Richard Engel）在推特上發文，78歲的烏克蘭阿嬤康斯坦丁諾夫斯卡（Valentina Konstantinovska），拿著一把 AK-47步槍進行訓練，抵禦俄羅斯可能的攻擊。

推文指出，阿嬤告訴他，「你老母也會這麼做啦！」（Your mother would do it too）。

康斯坦丁諾夫斯卡阿嬤接受BBC訪問則表示，「一旦侵略者進入，我將會反抗，我會氣到到抓狂。」

阿嬤接受半島電視台訪問則表示，「我從2014年起就想要學習用槍，但當時被告知『阿嬤，您太老了，這不適合您。後座力會把您給震倒』。」

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