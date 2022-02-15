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快訊／廢早自習有共識　教長：三月公布「下學年起實施以高中為主」

▲▼ 台北市立成功高中 。（圖／記者張菱育攝）

▲北市成功高中日前通過取消強制早自習、廢除朝會，教育部預計下學年起實施。（圖／記者張菱育攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市成功高中日前校務會議高票通過取消強制早自習、廢除朝會，中小學延後上學議題引發各界關注，教育部長潘文忠今（15日）指出，經教育部各界及縣市政府討論之後，各界比較聚焦傾向第一節課前時間由學生自由運用為主，並減少朝會次數，早自習不能考試，預計三月初正式公布實施方案細節，以高中生為主，讓學校有幾個月時間進行調整與規劃，預計111學年度起實施。

成功高中在日前校務會議高票通過取消強制早自習、廢除朝會，引發各界熱烈討論，而根據教育部主管的高中學校學生在校作息時間規劃注意事項，各校得在上午第1節開始上課前，實施非學習節數活動，屬全校集合活動則每週以不超過2日為原則；為維護學生身心健康，培養主動學習，每週至少應安排2日，由學生自主規劃運用並決定是否參加。

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▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠表示，延後上課相關方案將在3月初公布，下學年實施，以高中生為主。（圖／記者許敏溶攝）

面對延後上課與早自習等，潘文忠今天指出，從109年12月底，國教與各界討論學生延後上學議題，一開始意見相當分歧，因為學生延後上課牽涉到學生與家長作息時間，但後來各界慢慢聚焦到，希望第一節課之前的作息與運用，大家共識是希望減少朝會，並增加學生比較多的使用時間，而且第一節課前與第八節不能實施考試。

潘文忠進一步說明，因為這議題牽涉到地方縣市政府，國教署從去年底到今年初與縣市政府溝通，現在已經更聚焦，預計三月初正式公布實施細節，讓學校有幾個月時間進行調整與規劃，預計111學年度實施，也就是今年九月開始。

至於實施細節部分，潘文忠說，台灣學生上課時數已經非常高，所以公布方案基本上會採取最低標準，例如一學期朝會最多不可以超過幾次，不會要求學生在第一節課前到校，第一節課前時間則是交給學生自主使用，早自習與第八堂課不能進行考試等等，但會以高中生為主，中小學則會有部分採用，學校也有配套措施，留給學生自主學習空間，並引導學生進行生活學習管理。

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