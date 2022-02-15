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游錫堃：韓國滑冰選手遭裁判不公　再次看到中國戰狼外交侵犯

▲▼立法院長游錫堃15日接見駐台北韓國代表部代表鄭炳元。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃接見駐台北韓國代表部代表鄭炳元。（圖／游錫堃辦公室提供，下同）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃15日表示，台灣與韓國都曾經歷威權統治與民主轉型過程，因此面對強權壓迫，絕不會輕易低頭。近期韓國滑冰選手在北京冬奧「短道速滑」競賽項目遭遇裁判不公，中國駐韓大使館事後指責南韓民眾及政府的態度，再次讓大家看到中國「戰狼外交」式的侵犯。

游錫堃15日上午在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長孔秉杰、國民黨立委林德福、民進黨立委陳歐珀等人的陪同下，接見駐台北韓國代表部代表鄭炳元。

游錫堃致詞時提及，去年5月韓美兩國在美國華府舉行高峰會，韓國總統文在寅與美國總統拜登在聯合聲明中，強調台海和平穩定之重要性，美國也重申美韓「共同防禦條約」承諾，對台灣意義重大，感謝韓國政府對維護東北亞民主及安全所展現的決心。

游錫堃表示，兩年來受到新冠肺炎疫情影響，導致台韓國會議員的正常交流稍有中斷，所幸過去台韓兩國國會一向互動良好，基礎穩固，期待未來在鄭炳元的協助下，能夠透過國會交流友好聯誼會及韓國國會「台韓國會議員親善協會」兩個組織作為交流平台，進一步深化雙方合作關係。

游錫堃指出，去年12月中旬，南韓以「開放政府夥伴關係」（OGP）會員國身分，在首爾舉行高峰會，我國立法院則是與美國國際民主協會(NDI)合作，於同月初舉辦「2021開放國會論壇」。

▲▼立法院長游錫堃15日接見駐台北韓國代表部代表鄭炳元。（圖／游錫堃辦公室提供）

游錫堃也說，台韓雙方共同擁抱公民參與、透明開放精神，在今年經濟學人智庫（EIU）公布2021年民主指數（Democracy Index）中，兩國均屬亞洲表現最好的國家之一。在疫情流行及全球各地民主政體及經濟處於高度不穩定狀況下，證明兩國是值得互相借鏡及合作的理念相近夥伴。

游錫堃表示，台韓兩國均曾被侵略、殖民，也曾經歷威權統治與民主轉型過程，因此面對強權壓迫，絕不會輕易低頭，近期韓國滑冰選手在北京冬奧「短道速滑」競賽項目遭遇裁判不公事項，台灣也寄予高度關心。

游錫堃批評，中國駐韓大使館事後強硬指責南韓民眾及政府的態度，再次讓大家看到中國「戰狼外交」式的侵犯，讓鄰近國家感受不安。近年來，愈來愈多國家警覺到中國對開放社會及民主思想的威脅，這也是為何此次北京冬奧面臨英國、美國、加拿大、澳洲等10多個國家外交抵制。

游錫堃認為，台灣有責任提醒友邦，中國傳統政治思想是「普天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣」的天朝心態，大家一定要小心。

游錫堃指出，韓國與台灣既是經濟上合作的夥伴，更是重要的民主同盟夥伴，雙方共享自由、民主、人權和法治普世價值。韓國總統大選預計於3月9日舉行，是韓國民主化後的第8次選舉，只有自由民主國家的國民才能用神聖的一票決定國家的未來，並預祝韓國大選順利。

鄭炳元則表示，台韓兩國有相似的民主化進程，雙方貿易額已突破500億美元，互訪人數也已經超過250萬人次，他將在此基礎上持續深化雙邊實質合作關係，並盼疫情趨緩後雙方國會交流恢復至過去的榮景。

▲▼立法院長游錫堃15日接見駐台北韓國代表部代表鄭炳元。（圖／游錫堃辦公室提供）

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