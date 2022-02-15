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美智庫經濟自由指數　「台灣全球第6」首獲自由評比

▲▼ 101大樓 。（圖／記者林裕豐攝）

▲台灣首次受「傳統基金會」加入評比，一舉拿下經濟自由度第6名。（圖／記者林裕豐攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電

美國華府智庫「傳統基金會」今天公布年度經濟自由指數報告，台灣首度獲得「自由」評比，全球排名第6、亞太第3，得分較全球與區域平均皆高出20分之多。

傳統基金會（The Heritage Foundation）今天公布2022年經濟自由指數報告，全球計有184國納入評比，台灣排名第6， 雖和去年持平，但得分從78.6分成長至80.1分（滿分為100分），首度跨越最優良「自由」（Free）評比的80分門檻。全球僅7國獲自由評比。

根據報告，前10名分別為新加坡、瑞士、愛爾蘭、紐西蘭、盧森堡、台灣、愛沙尼亞、荷蘭、芬蘭與丹麥。

在亞太區域方面，台灣排名第3，許多區域強健經濟體，包括南韓、日本與中國等，排名都不如台灣。其中全球排名第19的南韓屬於「大致自由」（Mostly free）等級，排名第35的日本被歸類為「適度自由」（Moderately free），中國則落入最差的「壓迫」（Repressed）國家行列，排名第158。

整體來看，2022年全球經濟自由平均指數為60分，較去年下降1.6分，亞太區域平均則為58.5分。

傳統基金會自1995年起公布經濟自由指數，以各國在法治、政府規模、規範效益、開放市場等4大領域政策與情形作為評鑑依據，底下再分出12細項。

在12項評比細項中，台灣在商業自由、貿易自由、貨幣自由、財產權、政府開支等8項都獲得80分以上的得分。但勞工自由、金融自由分別僅得到68.7分、60分。

報告指出，過去5年期間，台灣是全球少數經濟持續成長的國家，經濟自由程度也大幅進步。台灣在各領域皆獲高分，加上在司法效率、勞工自由等細項的成長，台灣經濟自由得分自2017年來成長3.6分，並在今年首度躍升「自由」等級。

報告建議，台灣在商業自由、金融自由方面若有進一步進展，將能獲得更高經濟自由程度。

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