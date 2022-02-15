快訊／警政署公布縣市分局長、6都督察人令　70高階警官調遷

▲警政署15日下午發布高階警察官人事命令。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

警政署15日下午發布全國直轄市警局督察等重要警職人事派令、調陞範圍包括警正一階包含直轄市督察、分局長等重要警職職缺，派令經警政署長陳家欽署長邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管召開人事評議會議，就人選之品操學能、工作績效，及單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，發布包含升任41名縣市分局長、直轄市警局督察等高階警察官職務，本次派令總計調陞70人，統一在2月18日星期五當天辦理交接。

完整人事命令名單如下：

（一）直轄市政府警察局第四序列督察

1、臺南市政府警察局督察呂芳典調任桃園市政府警察局督察

2、臺南市政府警察局督察張樹義調任高雄市政府警察局督察

3、新竹縣政府警察局督察長李憲蒼陞任臺北市政府警察局督察

4、鐵路警察局督察長蕭惠珠陞任新北市政府警察局督察

5、屏東縣政府警察局督察長劉明興陞任臺中市政府警察局督察

6、雲林縣警察局主任秘書顏榮泰陞任臺中市政府警察局督察

7、彰化縣警察局主任秘書張沛銘陞任臺南市政府警察局督察

8、嘉義縣警察局督察長張桂霖陞任臺南市政府警察局督察

9、南投縣政府警察局督察長洪宏榮陞任臺南市政府警察局督察

10、宜蘭縣政府警察局主任秘書蘇榮明陞任臺南市政府警察局督察

11、雲林縣警察局督察長何正光陞任高雄市政府警察局督察

12、嘉義市政府警察局督察長江建宏陞任高雄市政府警察局督察

（二）第五序列主任秘書、督察長

13、澎湖縣政府警察局主任秘書林建良調任鐵路警察局督察長

14、宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長陳信璁調任宜蘭縣政府警察局主任秘書

15、新竹縣政府警察局竹北分局分局長王立德調任新竹縣政府警察局督察長

16、連江縣警察局督察長楊贊鈞調任彰化縣警察局主任秘書

17、嘉義市政府警察局主任秘書賴銘助調任南投縣政府警察局督察長

18、金門縣警察局督察長蘇保安調任雲林縣警察局主任秘書

19、花蓮縣警察局督察長張益禎調任雲林縣警察局督察長

20、花蓮縣警察局花蓮分局分局長郝心誠調任嘉義市政府警察局主任秘書

21、新竹市警察局第二分局分局長謝政憲調任嘉義市政府警察局督察長

22、嘉義縣警察局民雄分局分局長陳盈菖調任嘉義縣警察局督察長

23、屏東縣政府警察局屏東分局分局長方秋梅調任屏東縣政府警察局督察長

24、彰化縣警察局員林分局分局長謝錫釗調任花蓮縣警察局督察長

25、基隆市警察局第一分局分局長楊効宜調任花蓮縣警察局主任秘書

26、雲林縣警察局斗六分局分局長蔡進明調任澎湖縣政府警察局主任秘書

27、苗栗縣警察局苗栗分局分局長金秋華調任金門縣警察局督察長

28、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長張文峰調任連江縣警察局督察長

（三）縣（市）政府警察局分局長

29、臺東縣警察局關山分局分局長余中義調任基隆市警察局第一分局分局長

30、屏東縣政府警察局東港分局分局長林文煜調任基隆市警察局第三分局分局長

31、宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長廖韋勝調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長

32、基隆市警察局第三分局分局長呂芳逸調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長

33、彰化縣警察局溪湖分局分局長林書慶調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長

34、新北市政府警察局淡水分局督察組組長楊迪光陞任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長

35、屏東縣政府警察局內埔分局分局長蘇偉荃調任新竹市警察局第二分局分局長

36、 新竹縣政府警察局新湖分局分局長林鼎鈞調任新竹縣政府警察局竹北分局分局長

37、新竹縣政府警察局新埔分局分局長楊宗昆調任新竹縣政府警察局新湖分局分局長

38、金門縣警察局金城分局分局長林英煌調任新竹縣政府警察局新埔分局分局長

39、臺北市政府警察局信義分局督察組組長郭耀男陞任新竹縣政府警察局橫山分局分局長

40、苗栗縣警察局竹南分局分局長林永勝調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長

41、雲林縣警察局西螺分局分局長張明盛調任苗栗縣警察局頭份分局分局長

42、澎湖縣政府警察局望安分局分局長廖修鴻調任苗栗縣警察局竹南分局分局長

43、金門縣警察局金湖分局分局長林炎巨調任苗栗縣警察局大湖分局分局長

44、彰化縣警察局北斗分局分局長楊志傑調任彰化縣警察局員林分局分局長

45、新竹縣政府警察局橫山分局分局長羅裕城調任彰化縣警察局溪湖分局分局長

46、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長潘嘉旺調任彰化縣警察局北斗分局分局長

47、澎湖縣政府警察局白沙分局分局長潘智強調任彰化縣警察局芳苑分局分局長

48、臺中市政府警察局第三分局行政組組長林威廷陞任南投縣政府警察局仁愛分局分局長

49、嘉義縣警察局朴子分局分局長陳鴻忠調任雲林縣警察局斗六分局分局長

50、苗栗縣警察局大湖分局分局長廖志明調任雲林縣警察局虎尾分局分局長

51、嘉義縣警察局中埔分局分局長吳俊德調任雲林縣警察局西螺分局分局長

52、雲林縣警察局虎尾分局分局長黃維章調任嘉義縣警察局民雄分局分局長

53、屏東縣政府警察局恆春分局分局長陳至瑋調任嘉義縣警察局朴子分局分局長

54、臺南市政府警察局白河分局督察組組長張明忠陞任嘉義縣警察局中埔分局分局長

55、臺中市政府警察局第五分局行政組組長黃世德陞任嘉義縣警察局布袋分局分局長

56、屏東縣政府警察局潮州分局分局長黃國源調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長

57、屏東縣政府警察局枋寮分局分局長簡彥匡調任屏東縣政府警察局潮州分局分局長

58、嘉義縣警察局布袋分局分局長張世儒調任屏東縣政府警察局東港分局分局長

59、南投縣政府警察局仁愛分局分局長莊順智調任屏東縣政府警察局內埔分局分局長

60、高雄市政府警察局新興分局交通組組長林明波陞任屏東縣政府警察局恆春分局分局長

61、桃園市政府警察局中壢分局保安民防組組長黃政龍陞任屏東縣政府警察局枋寮分局分局長

62、苗栗縣警察局頭份分局分局長呂育騰調任花蓮縣警察局花蓮分局分局長

63、彰化縣警察局芳苑分局分局長李益杰調任臺東縣警察局臺東分局分局長

64、臺東縣警察局成功分局分局長林志弘調任臺東縣警察局關山分局分局長

65、高雄市政府警察局鳳山分局偵查隊隊長郭譯隆陞任臺東縣警察局成功分局分局長

66、新北市政府警察局新莊分局防治組組長鍾國楨陞任澎湖縣政府警察局白沙分局分局長

67、臺北市政府警察局南港分局民防組組長童寶賢陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長

68、桃園市政府警察局八德分局副分局長吳學安調任金門縣警察局金城分局分局長

69、國道公路警察局刑事警察大隊隊長曾冠螢陞任金門縣警察局金湖分局分局長

70、臺東縣警察局臺東分局分局長鍾德勳調任花蓮縣警察局警務參

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