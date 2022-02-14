超商店員遭殺、全台棒球隊橫行　治安滿意度跌10趴！近3年最低

▲中正大學犯防系公布2021年民眾對犯罪防制滿意度調查，民眾對治安滿意度跌到三年來最低，數據暴跌一成引發外界關注。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系公布2021年度民眾對司法與犯罪防制滿意度調查，數據顯示治安滿意度有51.6%，相較前年度數據下降10個百分點，創下民眾對犯罪防制滿意度新低，儘管中正大學犯防系教授認為該滿意度仍不低，但自承「相信這個現象試有意義的、政府應視為一種警示」，統計顯示全台民眾在2019年對整體治安滿意度為66.5%，之後從2020年起下降到61.6%、2021年整體治安滿意度為51.6%，值得政府及執法機關重視。

中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆說明：雖然觀察去年刑案發生件數數據是有減少，但民眾主觀感受上，治安滿意度明顯下降，包含去年屢屢躍上新聞的幫派觸法活動、各地發生的槍擊刑案，及店員因勸戴口罩慘遭殺害案件，嚴重影響民眾對社會治安的感受。

▲中正大學犯防系公布2021年民眾對犯罪防制滿意度調查，民眾對治安滿意度跌到三年來最低，數據暴跌一成引發外界關注。（圖／記者張君豪翻攝）

該校犯罪防治系犯罪研究中心主任楊士隆指出，2021年發生眾多矚目案件，包含屏東店員遭挖眼、龜山超商店員遭殺害，立委高嘉瑜遭施暴，加上台中瑪莎惡少鬥毆事件引發各地「棒球隊」鬥毆仿效效應，嚴重影響民眾治安感受。

警政署坦承：本次調查「整體治安滿意度」較去年略有下降，研判與屏東超商店員因勸導戴口罩遭攻擊案、11月7日發生臺中市宋姓男大生因車禍遭毆打重傷案、11月21日發生桃園超商店員遭刺死案等個別治安事件，讓民眾產生治安情況有不穩定現象。

警政署強調會持續採取積極作為，前述重大刑案警方均迅速偵破，並啟動多次全果掃黑專案，並以破新店槍擊命案、押解潛逃至大陸嫌犯返台、更查獲台灣陸上最大宗海洛因走私案，藉此宣示警方維護治安決心。

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