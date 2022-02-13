快訊／桃園本土+1！確診台商妻陪女兒住院染疫　市府公布最新足跡

▲0213桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

指揮中心今（13）日宣布新增12例本土案例，其中1例來自桃園，為案19685。對此，桃園市府表示，個案為40多歲女性，是境外移入案19592的太太，因陪同確診女兒（案19623及19624）住院隔離治療而染疫，而因在匡列範圍中，社區風險較低。另外，市府也公布最新疫調足跡，為位於八德的7-11世傳門市。

衛生局表示，全國仍有零星確診案件，社區環境仍存在危險因子，民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。桃園將持續開設社區採檢站，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，均可至社區採檢站採檢，確保社區安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，桃園市新聞處長詹賀舜表示，今（13）日桃園社區採檢站單日採檢106人，截至目前，桃園社區採檢站共累計採檢9萬8,399人，其中陽性153人、陰性9萬8,140人、檢驗中106人。

詹賀舜指出，市府今（13）日公布案19645於2月6日之公共場所足跡，其曾於當天下午至八德區和平路「7-11 世傳門市」。市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。