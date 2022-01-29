婦科醫被控變態狂摸乳！下面硬挺摩擦她大腿　另一女遭用手指進入

▲澳洲一名醫師被女病患們指控摸乳又指侵，但最後因舉證不足，法庭將以無罪論定。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／編譯

澳洲一名婦產科男醫師被兩名女病患指控不當觸診。一名女病患2018年控訴，醫師以帶有性動機的方式觸摸她的乳房，並用勃起的下體摩擦她的腿部。另一病患則聲稱，女護士短暫離開診間時，醫師未經同意就將手指插入她的私密處。其實，早在2010年男醫師在英國執業時就曾因為「觸診摸奶」遭女病患告上法院。

根據NCA NewsWire報導，西澳大利亞州育有2子的婦產科男醫師阿倫（Angamuthu Arunkalaivanan，Dr. Arun）於2018年11月被一名女病患指控，在觸診時要求她脫掉胸罩並不當觸摸她的乳房，過程中還用勃起狀態的下體摩擦她的腿部。不到一年後，阿倫又被另一名女性指控，趁著護士短暫離開診間時，未經同意用手指插入她的陰道。

報導指出，2名女性向警方與澳洲醫學委員會提出投訴後，阿倫醫師的醫師執照被暫停，案件提交到西澳行政法庭。儘管委員會聲稱，阿倫觸碰病患都是出於「性滿足」而非合法醫療目的，但法庭2021年末裁定，無法證實委員會對阿倫提出的任何指控真實發生，且提出的證據未達到構成指控的必要條件，因此被告毋須答辯，不應採取進一步法律行動。此裁決形同為阿倫醫師清除了任何不當行為的疑慮。

不過，其實早在2010年10月阿倫在英國執業時期，他就曾被女病患控訴「亂摸胸部」。患者表示，醫師當時站在她身後，用雙手罩住並擠壓她裸露的雙乳，患者回家後仍感到非常不安，另一家乳房檢查中心告知她這種經歷並不正常，她才到警察局報案。當時阿倫辯稱，儘管乳房檢查「手法笨拙」、「方式不恰當」，但並非出於病患所認為的「性方面」動機，而是對病患有益的療程。