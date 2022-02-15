美私人飛機驚傳墜海！機上8人全殁　連夜打撈只找回1屍

▲美國一架私人皮拉圖斯PC-12型飛機（Pilatus PC-12）於13日失事墜海，據信沒有任何倖存者。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，北卡羅來納州13日發生墜機意外，一架私人飛機在外灘群島（Outer Banks）附近海域，因不明原因墜入大西洋，造成8人死亡，目前只發現一具遺體，但沒有任何倖存者的跡象。海岸警衛隊發言人表示，搜救人員連夜作業至14日晚間，並可能將持續至15日上午。

根據《華盛頓郵報》報導，美國FAA初步報告稱，一架皮拉圖斯PC-12型單引擎飛機13日在博福特（Beaufort）當地機場東北方約29公里處，因未知原因墜海。海岸警衛隊表示，一名海軍陸戰隊空中交通管制人員報告稱，飛機雷達先是「表現出不穩定的軌跡」，接著便從雷達螢幕上消失。

失事飛機登記註冊的所屬公司EDP管理集團表示，目前已知有8名罹難者。北卡州加特利郡（Carteret County）當局發言人表示，當時共計有8人在機上，目前已經發現一具遺體，且沒有任何跡象表明有倖存者。此前，FAA曾初步判斷，死者包含1名機組人員與6名乘客，但不清楚機上確切人數。

報導引述《夏洛特觀察報》指出，當地某高中的一名學生可能在此次事故中不幸逝世。教育當局表示，「危機處理小組」已經籌備到位，正在等待更多墜機相關的官方消息。

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