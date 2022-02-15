快訊／三立董事長林崑海辭世　湧言會追悼：追隨民主不朽精神

▲三立電視台董事長林崑海 。（圖／三立提供）

記者呂晏慈／台北報導

三立電視台董事長、人稱「海董」的林崑海，今（15日）早上傳出離世消息，享壽68歲。對此，湧言會立委王定宇、趙天麟等人對於林崑海驟逝表示不捨與哀慟，允諾追隨他在台灣民主道路上不朽的精神，繼續為台灣本土化路線及栽培優秀青年而努力，並為壯大湧言會服務社會、堅持在地的初衷堅定地走下去。

王定宇哀慟林崑海董事長驟逝，感念多年來受到他的提攜及教導，讓他有如失去至親般哀慟。他推崇林崑海經營媒體的傳奇之外，對於他熱愛台灣的心，提攜了許多本土政治工作者，為了台灣價值還放棄了許多事業上的利益，令人敬佩。

王定宇表示，湧言會是個目標、理念清楚的政治工作者結盟，成員與林崑海關心國家發展、深化本土的路線想法一致，從立法院到基層地方議會都有理念相同的同志，是民進黨黨內中生代重要的新興意見團體，湧言會雖然痛失一位重要的長者，但是為台灣努力的精神依舊，湧言會將會更加團結、茁壯。

趙天麟指出，林崑海先生來自社會基層，創業過程顛簸，但是他奮勇的精神還有獨到的眼光終能建立影視事業王國。就如同他經營的媒體事業堅持本土路線一樣，因為理念契合及關切黨內青壯世代從政者的參政機會，給予鼓勵與協助，他的關愛溫暖了青年參政者，成為「湧言會」備受敬重的精神領袖。

趙天麟表示，說「海董」、林崑海是最挺台灣的媒體老闆，疼惜青年從政的長輩是令人敬重的勇者。從總統到初出茅廬的政治工作者，從國際局勢到內政的改革，只要愛台灣，海董都不遺餘力的支持。

趙天麟回憶2006年議員連任失利，擔任黨務及總統參選人發言人職務，三立的新聞與政論，成為他倡議理想的關鍵平台讓他成長。尤其，林崑海挺台不惜放棄中國龐大利益，很有智慧的讓海派轉型為由民進黨青壯世代主責的湧言會，那份一生懸命為台灣的遺志，湧言會的夥伴會堅實的延續下去。

新北市議員何博文指出，林崑海董事長為人海派、正直、仗義，對於有理念的從政人員更是不遺餘力的提供支持，給予年輕人機會，很感念林崑海董事長在政治道路上一路的提攜與照顧。

湧言會感念林崑海先生致力於台灣本土化，鼓勵及提攜優秀後輩，建構平台，栽培有志從政青年圓夢。為深化台灣本土意識，湧言會將一本林崑海董事長初衷，繼續深化台灣民主進程，鼓勵培植優秀青年參與投入公共事務。