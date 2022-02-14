拉麵店加麵吃不完「罰1000元」　網轟規矩太多：要不要幫洗碗？

▲台北市某家拉麵店規定，顧客免費加麵若吃不完要罰1,000元，引發熱議。（示意圖非當事店家，東方IC）

圖文／鏡週刊

不少餐飲業者為不讓消費者浪費食材，會祭出許多規定。但日前一家拉麵店規定，若免費加麵吃不完將開罰1,000元，消息曝光後引起反彈，不少網友討論，認為該店有些規矩太強制，顯得不合理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友表示該家拉麵店規矩太多，引來網友反彈。（翻攝自ptt）

日前台北某間拉麵店祭出新規定，表示若客人要求免費加麵後沒有吃完，將開罰1,000元，消息曝光後引起討論不少人反彈，認為一碗拉麵300元，開罰金額超過3倍，實在有些誇張。

另外，有網友在ptt發文，指出該家拉麵店其實還有許多規定，像是「吃完還要幫忙擦桌子」，讓他直呼「是去吃飯的，還是維護店裡整潔？」他認為店家就是不想多聘一個人做外場，「但偏偏很多顧客認同這種白癡規定。」

▲原po認為該家拉麵店的規定不合理。（翻攝自ptt）

貼文發出後不少人認同原po，「怎不叫客人自己煮，吃完自己洗碗？」「自己擦桌子也太可悲惹吧，有夠M」「店前最後一批客人要不要洗廚房啊？」「日本吃過的老店也沒這麼多毛，笑死了」「日本名店大家都客客氣氣在做生意。」

但也有人持不同觀點，認為店家本意就是不要客人浪費食物，客人也應該量力而為，「浪費食物罰1,000合理」「不要吃就好了，有人逼？」「願打願挨啦」「沒人逼你去吃他的店，不懂在抱怨什麼。」



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

北市停車費擬漲「最高1小時150」 游淑慧看不下去：這群官有毛病？

網紅淨山「誤丟歷史遺跡」急道歉 策劃人聲明開嘲諷再度炎上

日照時數南北最高差757倍 夸父想也追不到「基隆兩週僅1天有43秒陽光」