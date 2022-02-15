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今晨9℃！下波全台濕冷變天時間曝　雨更多、冷空氣更強更久

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

▲吳德榮說，周六至下周一強冷空氣南下，呈現「多雨濕冷」的型態。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

3縣市「低溫特報」！中央氣象局觀測，今天（15日）清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的9度。氣象專家吳德榮提醒，周五鋒面抵達，周六至下周一強冷空氣南下，強度較這波略強且持續更久，本島平地最低氣溫仍將下探10度，呈現「多雨濕冷」的型態，更令人不適。

►今晨至上午低溫區域：

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【黃色燈號（寒冷）】

新竹縣、苗栗縣、雲林縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今大陸冷氣團影響，清晨有輻射冷卻，台南以北及宜蘭低溫普遍只有13、14度，其他地方約15-18度；白天高溫略回升，北部及東北部仍偏冷，高溫約17到19度，其他地方約20至22度，高屏部分地方則可以來到23-25度。

林定宜說，今整體的水氣比周一減少，不過，北部及東半部仍有局部短暫雨，又以桃園以北、宜蘭降雨機率高；中南部大多為多雲的天氣，山區偶而有些飄雨機率。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜表示，周三冷氣團影響，北部及東半部有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨；周四冷氣團稍減弱；周五水氣增多，華南雲雨區東移，一直到下周一；周六另波冷空氣南下，目前預報是東北季風或冷氣團等級，有機會比這波還要再強一點，影響到下周一，偏濕冷，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨是這波冷空氣最低溫時間，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起氣溫小幅回升，北台偏冷，中南部白天舒適早晚冷；西半部多雲時晴，北海岸、東半部及山區偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮分析，周三、周四氣溫逐日略升，北台仍偏冷、中南部白天舒適早晚冷，大台北及東半部偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴；周四晚至周五下波鋒面的鋒前雲系移入，北台降雨機率提高，其他地區亦有局部短暫雨的機率，水氣增多易起霧；周五晚鋒面抵達，雨勢加大。

吳德榮提醒，周六至下周一強冷空氣南下，天氣轉冷，強度較前波略強且持續更久，周日晚、下周一晨降至最低，本島平地最低氣溫仍將下探10度；下周一白天起至下周二冷空氣逐漸減弱，而這波強冷空氣伴隨的水氣很多，降雨範圍又廣，呈現「多雨濕冷」的型態，更令人不適。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

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