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今降6℃倒春寒！鋒面通過中溼全台探11度　下波冷空氣更強

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨鋒面通過中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！中央氣象局觀測，今天（14日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的11.8度；台北市周日高溫來到21度，今預估僅15度，降幅達6度。氣象專家吳德榮表示，今晚、周二晨本島平地最低氣溫下探11度；周六另波強冷空氣南下，強度較這波強。

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天清晨鋒面通過中，水氣影響偏向上半天，全台都有降雨機會，下半天之後主要剩北部、東半部迎風面降雨，以及中南部山區有短暫降雨；下半天鋒面通過後，強度接近大陸冷氣團的冷空氣南下，預估今各地高溫僅15、16度，最低溫時間落在周二清晨，各地13、14度，沿海空曠地區會再降1度。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

趙竑說，周二、周三冷空氣影響，各地氣溫偏低，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨；周四冷空氣減弱，北部、東北部高溫18、19度，中南部、花東21、22度，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

趙竑提醒，周五華南雲雨區東移，水氣又增多，各地容易下雨，其中又以中部以北、東半部及南部山區為主；周六、周日下波冷空氣影響，強度和這波類似，滿靠近冷氣團等級，中部以北、東半部及南部山區仍有局部短暫雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今強冷空氣影響，各地轉冷，下午起鋒面雲系逐漸脫離，西半部雨漸停轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；今晚、周二晨輻射冷卻加成，本島平地最低氣溫下探11度，乍暖還寒。

吳德榮分析，周二白天起至周三氣溫小幅回升，仍偏冷，周二西半部多雲時晴，山區、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，周三大台北亦有局部短暫雨的機率；周四轉東南風，西半部多雲時晴易有霧，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，白天起氣溫回升。

吳德榮表示，周五下一波鋒前雲系移入，有局部短暫雨，水氣增多易起霧；周五晚鋒面抵達，明顯降雨；周六強冷空氣南下，天氣轉冷，強度較這波強，周日降至最低，但為期末模擬，各國模式皆在調整中，有待後續觀察。

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