嗆蔣萬安反被酸「扶龍王」　王世堅：確實！韓國瑜被我罵到當市長

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市議員王世堅日前點評國民黨台北市長熱門人選、立委蔣萬安是「軟男」，被蔣萬安回嗆「世堅議員不是扶龍王嗎？」，對此，王世堅受訪時表示，自己想一想也沒有錯，「確實啦！馬英九被我一路罵到當總統、韓國瑜被我一路罵到當市長，但我不罵的時候，他們都退步了。」

王世堅指出，自己就是白色恐怖受難者家屬，蔣萬安雖有蔣家後代的光芒，但同時要承擔蔣家過去在台灣的惡質作為，包括228事件、白色恐怖這些對台灣民眾造成的迫害和陰影，因此他與蔣萬安有一份很特殊很微妙的情節、關係存在，所以他當然對蔣萬安特別關注，並適度提出對蔣萬安的提點。

王世堅也提醒，沒有看過蔣萬安在政策方針上有好的說明和執行，也沒有任何政策理念主張，台北市長要處理的更是千頭萬緒，需要的不只是政策理念的說明，首先要面對的是對事情的態度、解決問題的能力、要能拿出解決問題的方法，因此蔣萬安要參選台北市長，不能只靠形象、靠家世就想讓市民青睞，這樣遠遠不夠。」

對於北市首長選情以及藍白合走向，王世堅表示，藍白合當然會是大的壓力，這是說實在話，一定會。但是藍白合經過一段時間，我相信我們選民馬上會做出定奪，他們會認為說這合的很莫名其妙、是為合而合，為勝選而合，因為在理念上，他們兩邊其實是有很大的差距，藍白只有在一點上面是非常合的，就是他們背後有一個共主。