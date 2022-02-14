快訊／指揮中心放寬居檢「14天縮短至10天」

▲入境居簡從14天縮短至10天。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14日）表示，依據春節前後本土疫情等趨勢，研擬未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」。

指揮中心說明，在評估兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險下，初步規劃調整方向如下：

一、居家檢疫天數及檢疫場所：

(一) 縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理。

(二) 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。

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二、入境人員之檢測措施：

(一) 放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。

(二) PCR檢測：入境時及檢疫期滿前(第10天)各1次，計2次。

(三) 家用快篩試劑快篩：檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩，計4次。

指揮中心強調，因應檢疫措施調整規劃，已研擬提升1-3劑疫苗覆蓋率及長者接種率、持續整備醫療及加強版檢疫所量能、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、落實一人一戶和防疫旅館之嚴格防疫管理、強化企業自主防疫應變管理計畫、商務入境專案管理等防疫配套管理措施，並將持續監測國內外疫情趨勢及社區傳播風險，適時公布實施時間及執行細節。

▲邊境管制放寬規劃。（圖／指揮中心提供）