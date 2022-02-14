新北超甜女警一天破2案　網見照片暴動：快逮捕我吧！

記者陳以昇／新北報導

新北市保大的許姓女警不但長得甜美，辦案更是巾幗不讓鬚眉，曾一天內在板橋區攔查時逮捕詐欺通緝犯，又在三重區攔檢時破獲毒品案，打破一般認為女警是花瓶的既定印象，網友看到她的照片，貼文大喊「快逮捕我吧！」。



▲新北市保大許姓女警長相甜美，但辦案也相當細心，一天內破2案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

7日凌晨1時許，許姓女警在板橋區光復橋執行路檢勤務時，發現一部小客車形跡可疑，經車牌輸入小電腦調查發現，車主周姓男子是地檢署發布詐欺通緝犯，駕駛頻喊冤，車子是借來的，為了釐清身份，要求車內2人下車盤查，才知原本悶不吭聲的副駕周男就是通緝犯，當場逮捕。

▼新北市保大許姓女警逮捕女毒蟲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

同一天晚間8時許，許姓女警在三重區自強路四段及溪尾街口執行巡邏勤務，攔查40歲張姓女子駕駛的小客車，她見張女盤查時神色慌張，還把手放在褲子左後口袋，許員懷疑口袋內藏有不法物品，勸說她交出來，當場查獲2包毒品安非他命，隨後又在她內衣夾層搜出另一包毒品。

30歲許姓女警，警專30期畢業，從警8年，身材高挑長相甜美，平時工作認真表現優異，110年間更破獲多起毒品、通緝案，打破一般人對女警是花瓶的刻板印象，同事也對她讚譽有加，網友看到她照片時，更貼文「快逮捕我吧！」。

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▼新北市保大許姓女警長相甜美 。（圖／記者陳以昇翻攝）