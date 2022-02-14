盜版北京冬奧吉祥物「冰墩墩」　陸男火速被重判一年、罰17萬元

▲冬奧吉祥物「冰墩墩」（右）及冬帕吉祥物「雪容融」（左） 。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京冬奧期間，大陸加強打擊冬奧相關侵權盜版，「快偵、快訴、快判」了一起製作販售盜版冬奧吉祥物「冰墩墩」及「雪容融」玩偶的案件，犯罪嫌疑人被判處有期徒刑一年，並處罰金4萬元人民幣（約17萬元新台幣），成為大陸首例侵犯北京冬奧吉祥物形象著作權刑事案件。

陸官方14日舉辦全面加強冬奧知識產權保護專場新聞發布會，版權管理局副局長湯兆志表示，冬奧賽事已經過半，從網絡監測數據上看，保護工作基本達到了預期效果，截止12日零時，優酷、愛奇藝、騰訊視頻、新浪微博、B站、抖音、百度等27個主要視頻、社交、直播及搜索引擎平台，共接到各類權利人通知後刪除涉冬奧侵權連結32376個；處置各類帳號3363個，並關閉了39個境外非法網站，依法處置了52個涉嫌非法傳播涉冬奧內容的境內網站（APP）。

傳統侵權盜版問題的查處也大大加強，北京近日「快偵、快訴、快判」一起製作販售盜版冬奧吉祥物「冰墩墩」「雪容融」玩偶案，犯罪嫌疑人任某被判處有期徒刑一年、並處罰金4萬元，成為全國首例侵犯北京冬奧吉祥物形象著作權刑事案件。

湯兆志說，公眾和許多媒體都很關注涉冬奧吉祥物冰墩墩、雪容融的相關版權問題，希望了解哪些使用方式是合法的，哪些是違法的，如果出現侵權行為，可能面臨哪些處罰等等這些問題，「從版權角度而言，除了法律特別規定，比如《著作權法》規定的，為個人的學習、研究、欣賞而使用作品，或者為了新聞報導，媒體中不可避免的再現一些作品的內容，除了這些合理使用的情形外，其他未經許可的著作權意義上的使用行為，都可能構成著作權侵權。」

湯兆志強調，比如有的商家未經權利人許可，擅自生產玩具、玩偶或者將其用於服裝、玩具等等周邊衍生產品的行為，都可能觸犯著作權版的有關規定，構成侵權，「損害公共利益的，還將會受到行政處罰，構成犯罪的會和剛才通報的案件那樣，被追究刑事責任。」

▼北京民眾排隊搶買冰墩墩。（圖／記者任以芳攝）

