　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

盜版北京冬奧吉祥物「冰墩墩」　陸男火速被重判一年、罰17萬元

▲▼北京瘋搶冬奧紀念品，「冰墩墩」大熱賣 。（圖／記者任以芳攝）

▲冬奧吉祥物「冰墩墩」（右）及冬帕吉祥物「雪容融」（左） 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京冬奧期間，大陸加強打擊冬奧相關侵權盜版，「快偵、快訴、快判」了一起製作販售盜版冬奧吉祥物「冰墩墩」及「雪容融」玩偶的案件，犯罪嫌疑人被判處有期徒刑一年，並處罰金4萬元人民幣（約17萬元新台幣），成為大陸首例侵犯北京冬奧吉祥物形象著作權刑事案件。

陸官方14日舉辦全面加強冬奧知識產權保護專場新聞發布會，版權管理局副局長湯兆志表示，冬奧賽事已經過半，從網絡監測數據上看，保護工作基本達到了預期效果，截止12日零時，優酷、愛奇藝、騰訊視頻、新浪微博、B站、抖音、百度等27個主要視頻、社交、直播及搜索引擎平台，共接到各類權利人通知後刪除涉冬奧侵權連結32376個；處置各類帳號3363個，並關閉了39個境外非法網站，依法處置了52個涉嫌非法傳播涉冬奧內容的境內網站（APP）。

▲▼北京瘋搶冬奧紀念品，「冰墩墩」大熱賣 。（圖／記者任以芳攝）

傳統侵權盜版問題的查處也大大加強，北京近日「快偵、快訴、快判」一起製作販售盜版冬奧吉祥物「冰墩墩」「雪容融」玩偶案，犯罪嫌疑人任某被判處有期徒刑一年、並處罰金4萬元，成為全國首例侵犯北京冬奧吉祥物形象著作權刑事案件。

湯兆志說，公眾和許多媒體都很關注涉冬奧吉祥物冰墩墩、雪容融的相關版權問題，希望了解哪些使用方式是合法的，哪些是違法的，如果出現侵權行為，可能面臨哪些處罰等等這些問題，「從版權角度而言，除了法律特別規定，比如《著作權法》規定的，為個人的學習、研究、欣賞而使用作品，或者為了新聞報導，媒體中不可避免的再現一些作品的內容，除了這些合理使用的情形外，其他未經許可的著作權意義上的使用行為，都可能構成著作權侵權。」

湯兆志強調，比如有的商家未經權利人許可，擅自生產玩具、玩偶或者將其用於服裝、玩具等等周邊衍生產品的行為，都可能觸犯著作權版的有關規定，構成侵權，「損害公共利益的，還將會受到行政處罰，構成犯罪的會和剛才通報的案件那樣，被追究刑事責任。」

▼北京民眾排隊搶買冰墩墩。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京瘋搶冬奧紀念品，「冰墩墩」大熱賣 。（圖／記者任以芳攝）

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
經紀人曝「納豆最新狀況」　節目請假到5月
獨／情人節送這對一秒惹怒老婆！　網笑：直接過清明節
快訊／天冷疑猝死！　高雄男陳屍騎樓
快訊／高雄15足跡曝！鴨寮街-烤鴨點心坊、華新牛排
準備開放外國觀光客　何時能出國玩？陳時中回應
快訊／國光女神Una生了！　情人節早產龍鳳胎
快訊／39歲張雁名結婚了！　情人節甜娶小12歲嬌妻
徐乃麟長子比賽前一天「食物中毒」！失常真相被王子脫口說了
確診設計師台南足跡曝　去過南紡夢時代、星巴克
只花198元中「台積電股票」！家樂福福袋頭獎得主出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

盜版北京冬奧吉祥物「冰墩墩」　陸男火速被重判一年、罰17萬元

警察在星巴克門口吃便當！遭店員驅趕「影響品牌形象」網洗板灌爆

愛看吃生食影片！　他模仿「吃未煮熟牛羊肉」結果弓形蟲入腦

開拓藥業完成新冠口服藥三期臨床中國首例給藥　股價一度飆漲35％

廣東+23例「香港輸出」！ 　9天23名港深跨境司機確診

元宇宙社交「啫喱」超越微信登頂APP榜首　疑遭對手攻擊暫時下架

港府再加碼270億港元「抗疫基金」　預估6.7萬商家、75萬人受惠

谷愛凌陷國籍爭議！　胡錫進籲「宣傳要適度」：避免涉愛國主義

網傳北京未打疫苗不能上學　市教委重申「反對強制接種」

曾是世界建築奇蹟！　上海網紅酒店開業3年傳「掛牌百億求售」

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

盜版北京冬奧吉祥物「冰墩墩」　陸男火速被重判一年、罰17萬元

警察在星巴克門口吃便當！遭店員驅趕「影響品牌形象」網洗板灌爆

愛看吃生食影片！　他模仿「吃未煮熟牛羊肉」結果弓形蟲入腦

開拓藥業完成新冠口服藥三期臨床中國首例給藥　股價一度飆漲35％

廣東+23例「香港輸出」！ 　9天23名港深跨境司機確診

元宇宙社交「啫喱」超越微信登頂APP榜首　疑遭對手攻擊暫時下架

港府再加碼270億港元「抗疫基金」　預估6.7萬商家、75萬人受惠

谷愛凌陷國籍爭議！　胡錫進籲「宣傳要適度」：避免涉愛國主義

網傳北京未打疫苗不能上學　市教委重申「反對強制接種」

曾是世界建築奇蹟！　上海網紅酒店開業3年傳「掛牌百億求售」

快訊／學生與確診者足跡重疊　台南歸仁某國小緊急停課清消

台積電擴廠有譜！行政院通過中科二期籌設計畫　最快2023建廠

在台中擁老房「能少奮鬥30年？」　網1原因狂點頭：差很多

「國民黨不能把優秀人才拱手讓人」　黃健庭：要給年輕人更多機會

國民黨立委要求比照南韓禁福島水產　民進黨團：政府不會進口核食

俄15歲花滑少女能繼續出賽冬奧　國際體育仲裁庭列出4大原因

LIVE／北市明起「微解封」！恢復電影院內用、校外教學　柯文哲親自說明

光寶科2021年EPS6.01元、年增39% 　寫歷史新高

英媒揭「俄羅斯下一步」！在烏克蘭大城市策畫政變　安插親俄人選

漫威揭曉全新超級英雄！　《月光騎士》混亂篇預告公開

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

大陸熱門新聞

車墜河3死！　男孩獨活返家又崩潰「媽離奇倒亡」

拿不出220萬聘金！女友被家人拖走

上海網紅酒店「掛牌百億求售」

交易員1動作害公司虧5510萬　3天還清

欠薪離職遭批不共患難　他駁人資：跪太久站不起來？

警察在星巴克門口吃便當！遭店員驅趕影響品牌形象

陸Up主抄襲台灣YT　小玉、放火全受害

南韓選手輸給大陸　一動作被罵爆

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

同款同色車相撞...2駕駛竟「同年同月同日生」

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

徐州8孩母最新畫面曝！不斷哀求：放我走吧

陳巍辱華、恐同罪狀被挖出！擊敗羽生結弦網友不爽

台商重鎮蘇州工業園4人確診 凌晨急發通報全員核酸

更多熱門

相關新聞

胡錫進：對谷愛玲宣傳要適度

胡錫進：對谷愛玲宣傳要適度

日前代表中國隊奪下金牌的谷愛凌身價不斷飆漲，然而她因出生美國等因素深陷「國籍糾紛」。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進13日在微博發文，稱對谷愛凌的宣傳要適度，不要往「愛國主義」方向靠。

中俄發聯合聲明　向美國霸權說不

中俄發聯合聲明　向美國霸權說不

黃郁婷500公尺26名作收成績不太滿意

黃郁婷500公尺26名作收成績不太滿意

黃郁婷競速滑冰500公尺總排名26完賽

黃郁婷競速滑冰500公尺總排名26完賽

谷愛凌是美國籍中國籍？爭議不斷

谷愛凌是美國籍中國籍？爭議不斷

關鍵字：

冰墩墩北京冬奧冬奧吉祥物

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

即／苗栗新增超多足跡！多間宮廟入列

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面