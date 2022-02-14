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上兵殺子墜樓「搶救後仍昏迷」！妻簽放棄急救同意書、臉書關版

記者游瓊華、陳羿妏／台中報導

空軍第三聯隊蕭姓上兵疑因不滿劉姓妻子與網友曖昧、半夜出門，昨（13日）涉嫌殺害1歲、2歲兒子後畏罪輕生，經搶救目前昏迷指數僅剩3，尚未拔管，而其妻子在旁人勸說下才肯簽屬放棄急救同意書。事實上，蕭男的個人臉書貼文，曾提及其與妻子的感情狀況，不過，最新消息是蕭男與妻子的臉書皆呈現關版狀態。

▲▼台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）

▲蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，蕭男與妻子經由交友軟體結識，婚後感情不睦常有爭吵，去年12月2人就曾吵著離婚，蕭男甚至揚言輕生、離家出走，後來被軍方找到；直到前天（12日），2人還跟著劉女妹妹、妹妹男友出遊，但曾在車上爆發口角爭執，劉女返家後心情不佳外出走走，未料卻發生憾事。

蕭男案發前曾於個人臉書發文，公開妻子疑似與他人的曖昧對話，並寫道「我也嘗試在努力想讓事情變好，但最近妳的行為卻越來越回不來了」、「不會給妳小孩的壓力和我的壓力，我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了也是最後一次了，對不起我愛你」，隨後便發生這起人倫悲劇。

事後，警方於現場找到一張疑似是蕭男留下的遺書紙條，內容提及無法接受妻子提出離婚，「對不起，我愛你」、「會靜靜一個人離開這個世界」等語。

此外，蕭男仍在搶救時，其妻子曾於該篇貼文下方悲痛留言，「截圖也只截圖對你有利的，今天你殺我的孩子，你跳樓自殺怎麼樣？你有得救，我的小孩呢？」

▲▼ 台中職軍殺害2幼子後輕生 。（圖／翻攝臉書）

▲蕭男臉書目前關版。（圖／翻攝臉書）

記者今天實際查證後，發現蕭男與妻子的臉書目前已關版，也無法看到蕭男該篇貼文，僅能從蕭男的大頭照看見他與孩子們的開心合照，以及簡介中寫下的一句話，「你們是我最重要的寶物，也是我動力的來源，為了你們我會不斷努力去突破自我」。

蕭男目前仍住在加護病房，尚未拔管，其妻子不滿丈夫帶孩子走上絕路，一度拒簽放棄急救同意書，經旁人勸說才簽屬。至於2名幼子的確切死因，檢方預計將於明（15日）進行相驗。

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 ▲空軍狠父殺幼子後輕生，檢察官訂15日相驗查死因。（圖／記者白珈陽攝）

▲空軍狠父殺幼子後輕生，檢察官訂15日相驗查死因。（圖／記者白珈陽攝）

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