台灣第一名拉麵「鬼金棒」宣佈漲價　粉絲超開心：早該漲了

▲知名拉麵店「鬼金棒」。（圖／記者鄒鎮宇攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北知名拉麵店「鬼金棒」多年獲得全台拉麵第一名的票選，是每天都大排長龍的拉麵店。鬼金棒13日晚間宣布，因為維持相同的價格8年，在萬物齊漲的情況下，必須要調整價格，希望顧客見諒。沒想到，網友聽到鬼金棒要漲價，不是抱怨而是開心，直呼「漲多一點，看會不會不用排隊」、「希望漲價後人少點！」

鬼金棒13日晚間在粉專發文表示，由於1月細算所有人事、食材、光熱水電及勞健保等成本，發現薪資要調漲，二代健保房東等也漲，因此決定要調整價格，「8年來我們一直一樣價格，如今所有成本都大幅上漲的時代，我們必須調整價格，請多見諒」。

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▲粉絲都支持「鬼金棒」漲價。（圖／記者鄒鎮宇攝）



鬼金棒表示，由於年前有叫了一批漲價的食材，決定先自己吸收，等成本統計後定好價格，再於3、4月正式漲價，「我漲價不是符合政府調高薪資，所有東西都漲反應成本產物，總不會其他漲不管最後要小店家自己吸收吧」。

網友看完紛紛留言，「你再漲啊！再漲我還是會吃啊」、「開店就是要賺錢的，沒利潤調漲是應該的。但我看還是會排很久，我還是冷凍包加減買」、「漲啊，漲了照吃」、「可以漲，以前日本工程師來台都指定要吃台灣的鬼金棒，漲得理直氣壯」、「早該漲了，我2016年8月第一次吃鬼金棒沾麵就賣230。2022年了，5年多了，現在還是230，太佛了。漲價我還是吃爆啦！」「掐著錢包光顧」、「漲到沒人排隊我都支持」。

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