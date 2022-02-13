新婚不到1年接連死亡　恐怖真相曝！他狠刺22歲嫩妻「畏罪跳軌」

▲ 警方判斷，尼沙德殺害妻子後畏罪自殺。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度古吉拉特邦發生一起驚悚事件，一名新婚不到一年的年輕男子被發現陳屍於火車鐵軌上，而他的妻子短短3天前才在家中遭人刺死。女子父親出面指控，女兒是遭丈夫殺害。警方判斷，男子殺妻後畏罪跳軌自殺，震驚附近居民。

根據《Times Now》報導，這起事件發生於古吉拉特邦的蘇拉特（Surat），警方10日在卡索達拉村（Kathodara）外圍的火車鐵軌上發現一具男屍。男子的哥哥前來認屍，確認死者為25歲的尼沙德（Harish Nishad）。

調查發現，尼沙德來自北方邦阿約提亞（Ayodhya），在火車即將開過時跳軌輕生，不幸身亡。當地官員潘迪亞（PJ Pandya）說明，他背負謀殺妻子的罪嫌，因對自己的行為感到後悔，才會採取極端的作法，遺體目前已交還家屬。

據警方說法，尼沙德去年5月和22歲的妻子琪藍（Kiran）結婚，至今不滿一年，婚後一直住在岳父高德（Kamlesh Gaud）家中。

高德指出，7日清晨他起床上廁所，卻看見本該在睡覺的女婿站在夫妻倆的房門外。尼沙德當時辯稱，因為上班地點很遠，才會這麼早起床。但尼沙德出門後，高德發現二人的房間被從外面上鎖，便嘗試從窗戶查看房間內的狀況，並大聲呼喚女兒，但琪藍毫無反應。

高德察覺有異，趕緊叫來鄰居，強行將琪藍和尼沙德的房門打開，卻驚見女兒倒在一片鮮血中，已經身亡，指控尼沙德刺死他的女兒，令附近村民都震驚不已。

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