陸女市委書記做PPT檢討官員　痛批躺平、混日子、等退休

▲黃山市舉辦「改進工作作風為民辦實事為企優環境」大會。（圖／翻攝黃山日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

安徽省黃山市10日上午舉辦了「改進工作作風為民辦實事為企優環境」大會，黃山市委書記凌雲特別製作了60頁的PPT，痛批部分官員「甘於躺平」，混日子、等組織安排，甚至是等轉崗、等退休。

根據《黃山日報》報導，凌雲在會議上結合60頁的PPT，透過數據對比、圖表分析，對黃山幹部隊伍能力作風進行深入剖析，提出努力方向和改進措施，她說，黃山幹部隊伍的能力作風總體是好的，「六不」現象在也是存在的，某些方面還比較突出，包含標竿不高、擔當不夠、服務不優、效率不快、工作不實、狀態不佳。

凌雲表示，有的官員標竿不高，思想不夠解放，小富即安、小進即滿，習慣於觸手可及的低端目標，滿足於不上不下的中游位次，喜歡算人均、縱向比，不願拉標杆、橫向比，報喜不報憂、報功不報過，甚至甘於「躺平」。

凌雲指出，有的官員擔當不夠，只要不出事、寧可不做事，對矛盾問題迴避繞行、視而不見；有的瞻前顧後、怕擔責任，遇事層層請示匯報，總是說「上面沒文件」「以前沒幹過」，說到底是不敢抓、不敢管；有的「新官不理舊帳」，事不關己，高高掛起，習慣於「推繞拖」。

▼黃山市委書記凌雲。（圖／翻攝黃山日報）



凌雲提到，有的官員服務不優，習慣當甩手掌櫃，涉企服務質效不高；有的「門好進、臉好看」，但事還是難辦，中梗阻、慢作為等現象依然存在；有的對企業承諾的事情不兌現、不履職，甚至吃拿卡要，損害營商環境。

凌雲表示，有的官員不溫不火、不緊不慢，企業和群眾心急如焚，他卻慢慢悠悠，習慣於按部就班、墨守成規；有的工作不問就石沉大海，一問就正在落實，永遠都是進行時；有的工作推一下動一下，甚至推了也不動；有的項目審批環節多、程序繁、週期長，給企業和群眾帶來諸多不便。

凌雲指出，有的官員工作不實，裝樣子、擺架子、鋪攤子，習慣以會議貫徹會議、以文件落實文件，表態多調門高、行動少落實差，把說了當做了、把做了當做成了；有的監督檢查走過場，風險排查「一陣風」，執法不嚴「稻草人」；有的對群眾合理訴求敷衍應付，出工不出力、甘當「太平官」。

凌雲還強調，有的狀態不佳，官氣太重、暮氣沉沉，缺少一股氣、一股勁；有的守攤子、混日子，等文件政策、等組織安排，甚至等轉崗、等退休，工作缺乏主動性和緊迫感。

會後，黃山市委宣傳部透露，凌雲開會使用PPT輔助演講並非首次，當地這一年的重要工作是「招才引智、招商引資」，改進幹部工作作風建設是全省「自上而下」的，希望能以此「為企服務，為民辦實事。」

凌雲長期在安徽工作，2016年10月當選合肥市市長，去年4月調任中共黃山市委書記，成為安徽省目前唯一的女市委書記。