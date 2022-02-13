　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸女市委書記做PPT檢討官員　痛批躺平、混日子、等退休

▲▼陸女市委書記做PPT檢討官員　痛批躺平、混日子、等退休。（圖／翻攝黃山日報）

▲黃山市舉辦「改進工作作風為民辦實事為企優環境」大會。（圖／翻攝黃山日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

安徽省黃山市10日上午舉辦了「改進工作作風為民辦實事為企優環境」大會，黃山市委書記凌雲特別製作了60頁的PPT，痛批部分官員「甘於躺平」，混日子、等組織安排，甚至是等轉崗、等退休。

根據《黃山日報》報導，凌雲在會議上結合60頁的PPT，透過數據對比、圖表分析，對黃山幹部隊伍能力作風進行深入剖析，提出努力方向和改進措施，她說，黃山幹部隊伍的能力作風總體是好的，「六不」現象在也是存在的，某些方面還比較突出，包含標竿不高、擔當不夠、服務不優、效率不快、工作不實、狀態不佳。

凌雲表示，有的官員標竿不高，思想不夠解放，小富即安、小進即滿，習慣於觸手可及的低端目標，滿足於不上不下的中游位次，喜歡算人均、縱向比，不願拉標杆、橫向比，報喜不報憂、報功不報過，甚至甘於「躺平」。

凌雲指出，有的官員擔當不夠，只要不出事、寧可不做事，對矛盾問題迴避繞行、視而不見；有的瞻前顧後、怕擔責任，遇事層層請示匯報，總是說「上面沒文件」「以前沒幹過」，說到底是不敢抓、不敢管；有的「新官不理舊帳」，事不關己，高高掛起，習慣於「推繞拖」。

▼黃山市委書記凌雲。（圖／翻攝黃山日報）

▲▼陸女市委書記做PPT檢討官員　痛批躺平、混日子、等退休。（圖／翻攝黃山日報）

凌雲提到，有的官員服務不優，習慣當甩手掌櫃，涉企服務質效不高；有的「門好進、臉好看」，但事還是難辦，中梗阻、慢作為等現象依然存在；有的對企業承諾的事情不兌現、不履職，甚至吃拿卡要，損害營商環境。

凌雲表示，有的官員不溫不火、不緊不慢，企業和群眾心急如焚，他卻慢慢悠悠，習慣於按部就班、墨守成規；有的工作不問就石沉大海，一問就正在落實，永遠都是進行時；有的工作推一下動一下，甚至推了也不動；有的項目審批環節多、程序繁、週期長，給企業和群眾帶來諸多不便。

凌雲指出，有的官員工作不實，裝樣子、擺架子、鋪攤子，習慣以會議貫徹會議、以文件落實文件，表態多調門高、行動少落實差，把說了當做了、把做了當做成了；有的監督檢查走過場，風險排查「一陣風」，執法不嚴「稻草人」；有的對群眾合理訴求敷衍應付，出工不出力、甘當「太平官」。

凌雲還強調，有的狀態不佳，官氣太重、暮氣沉沉，缺少一股氣、一股勁；有的守攤子、混日子，等文件政策、等組織安排，甚至等轉崗、等退休，工作缺乏主動性和緊迫感。

會後，黃山市委宣傳部透露，凌雲開會使用PPT輔助演講並非首次，當地這一年的重要工作是「招才引智、招商引資」，改進幹部工作作風建設是全省「自上而下」的，希望能以此「為企服務，為民辦實事。」

凌雲長期在安徽工作，2016年10月當選合肥市市長，去年4月調任中共黃山市委書記，成為安徽省目前唯一的女市委書記。

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
官網上沒有！爭鮮驚見「隱藏美食」　老饕認證：有上必拿
25歲軍人父狠殺2幼子！　臉書最後發文曝光
快訊／加油要快！　汽油明起大漲1.2元
朴信惠「韓服婚紗」遭陸網出征！　2韓男星嗆：閉嘴，我們的
北部1縣市陷「濕冷地獄」！　一天只有43秒陽光
國高中延至「9：30」上課？　教育部回應了
快訊／新北今有確診個案！　侯友宜下午緊急說明
夜店撿屍正妹！2男玩「兄弟丼」　她醒後見還有2男崩潰
知名網紅「車內激吻男友」！　親密恩愛照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港疫情失控急求援　陸港澳辦：將援建社區隔離及治療設施

醫生護士舉杯慶祝！齊喊「2022事業蒸蒸日上」　網怒：背後發涼

陸女市委書記做PPT檢討官員　痛批躺平、混日子、等退休

港府向大陸提5大「救港」請求　強調「無封城計畫」

陸新增本土確診28例　遼寧葫蘆島要求盡量「居家不外出」

大漠傳奇6／出征大西北！對抗零下26度極寒 　他幫火龍果蓋棉被

大漠傳奇5／千年壁畫「解密」嘉峪關烤肉　睡一覺穿越河西走廊

大漠傳奇4／6百年無人敢動這塊磚！　「多多關照」典故源自這座城

時空輪迴劇熱播！公車炸1死42傷　微博7500萬人關注：模仿該劇？

上海28歲男老師跳樓身亡　曾被「領導」公開打了一巴掌

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

老外人肉占位比手勢趕人走　見對方不理...竟硬扳後照鏡

香港疫情失控急求援　陸港澳辦：將援建社區隔離及治療設施

醫生護士舉杯慶祝！齊喊「2022事業蒸蒸日上」　網怒：背後發涼

陸女市委書記做PPT檢討官員　痛批躺平、混日子、等退休

港府向大陸提5大「救港」請求　強調「無封城計畫」

陸新增本土確診28例　遼寧葫蘆島要求盡量「居家不外出」

大漠傳奇6／出征大西北！對抗零下26度極寒 　他幫火龍果蓋棉被

大漠傳奇5／千年壁畫「解密」嘉峪關烤肉　睡一覺穿越河西走廊

大漠傳奇4／6百年無人敢動這塊磚！　「多多關照」典故源自這座城

時空輪迴劇熱播！公車炸1死42傷　微博7500萬人關注：模仿該劇？

上海28歲男老師跳樓身亡　曾被「領導」公開打了一巴掌

星．變美／44歲楊謹華肌膚打趴少女，零贅肉身材學她這樣吃

新竹妹吃壽司噴3萬4！有透天隔離「被迫住旅館」　市府1句話她傻眼

子女搶著照顧！病嬤只用了一招「養老」　網友笑了：是老薑

台中空品改善率全台獲No.2　在地議員點出3大原因

妻婚變、房東趕人　板橋男帶身障兒睡公園：老天送我的禮物吧

才剛過生日！25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

快訊／油價明起調漲「加油要快」　九二汽油逼近30元大關

影／一天連刷2次　本田10代Civic Type R再創澳洲最速前驅紀錄

2022鹿耳門天后宮「台灣年」　元宵「小過年」挽蔥祈福柑

賭債糾紛！越女騎車攔同胞　持安全帽猛K雙雙掛彩互告

大陸熱門新聞

陸Up主抄襲台灣YT　小玉、放火全受害

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

陳巍辱華、恐同罪狀被挖出！擊敗羽生結弦網友不爽

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

模仿時空劇？公車爆炸1死42傷

對抗極寒！ 他幫火龍果蓋棉被

揭秘！6百年無人敢動定城磚

千年壁畫「解密」嘉峪關烤肉

重機女神痞幼「天使淪淫娃」性愛片瘋傳人設崩壞！

被笑「妖怪鼻」！她18年後大逆襲

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

徐州8孩母最新畫面曝！不斷哀求：放我走吧

上海28歲男老師跳樓　曾被領導公開掌摑

港府強調「無封城計畫」

更多熱門

相關新聞

微軟Word、PPT不用錢！「一條件」爽用免費Office 2021

微軟Word、PPT不用錢！「一條件」爽用免費Office 2021

微軟Window 11現在已可正式下載，Office 2021版也隨之推出，目前官方已公布相關價格，最貴為新台幣8790元。不過，微軟其實有提供免費的網頁版Office，只要申請帳號即可無限期使用。

孟晚舟案關鍵證據曝　1份PPT引發國際爭議

孟晚舟案關鍵證據曝　1份PPT引發國際爭議

貨源不足！鴨肉飯夯店「雞腿代替」結局神轉

貨源不足！鴨肉飯夯店「雞腿代替」結局神轉

插頭前2個洞能幹嘛？內行揭超實用4功能

插頭前2個洞能幹嘛？內行揭超實用4功能

Google App驚見隱藏功能：梗圖太多了

Google App驚見隱藏功能：梗圖太多了

關鍵字：

PPT凌雲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

黃曉明爆熱戀《甄嬛》女星！　「健身房背景洩密」她秒發聲

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

郭書瑤「遭王子扯衣破2洞」！

夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

《小明星》正妹太兇！網求IG

丟丟妹宣布：無限期停播！民眾「收壞掉商品」遭已讀不回

丟丟妹刪「無限期停播文」親揭原因

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面