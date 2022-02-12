全台海拔最高福壽山「牽姻緣」　2／15綻放長達51天不需通行證

▲▼全台海拔最高的福壽山千櫻園2月15日開放，長達51天不需通行證，賞花民眾只需小心開車。（圖／福壽山農場提供）

記者鄧木卿／台中報導

武陵農場櫻花季今天登場，比武陵還高400公尺、全台海拔最高的賞櫻景點福壽山農場千櫻園，目前花況約3成，農場也訂出賞櫻時程從2月15日至4月6日，長達51天，其中的千櫻園就是取「牽姻緣」的諧音，適合情侶或夫妻一起欣賞，福壽山不但沒有總量管制，不用通行證也可進入，只需小心開車。

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福壽山農場副場長王仁助表示，農場內栽培櫻花品種頗多，目前仍未完全盛開，平均花況只有3成，農場FB官方粉絲團陸續推出賞櫻情報，其中的千櫻園就是取「牽姻緣」的諧音，情侶及夫妻們可在情人節當天一同欣賞，勢必更添浪漫氛圍。

目前緋寒櫻已經全部綻放，部分早開的已長出新葉，頗有綠肥紅瘦之勢，而富士櫻及昭和櫻大約只開5成，隨後大島櫻和吉野櫻接力登場，而且千櫻園有三大特色，分別是「人車分道」可以安心賞櫻不必擔心車子；「拍照方便」櫻花有矮化栽培，站在櫻花樹下隨便擺POSE，上傳就是網美照；「不必事先申請入園」由於栽種品種多且花期長，民眾不必擠在同一時間上山賞櫻。

王仁助預估228連假及周末恐會出現車潮，因為通往千櫻園的主要道路狹窄，民眾務必相互禮讓，沿路均畫有紅線，千萬不要任意臨停，最後仍呼籲遊客注意國內疫情，賞櫻人潮較多務必戴好口罩，配合農場各項防疫措施。