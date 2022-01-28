日月潭櫻花季登場　盡享九族、暨大櫻花爭豔+自行車慢活

▲2022日月潭櫻花季起跑，陪伴遊客浪漫過新年（下同）。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭櫻花季已於本月底登場、粉嫩花朵妝點山林；日月潭國家風景區管理處指出，九族文化村與暨南國際大學是必訪櫻花景點，搭配櫻花茶會、講座、自行車遊程、市集、農村人文體驗等各種豐富活動，邀請國人漫遊日月潭櫻花樹海，感受櫻花樹下的浪漫。

日管處表示，九族文化村園區擁有超過5千株櫻花，是引領台灣風潮，且唯一獲日本櫻花協會認證的賞櫻聖地，可搭乘日月潭纜車俯瞰櫻花海來迎接春天；園方今年也規劃系列活動，除「台灣第一夜櫻」（2月6日至3月6日），還有太鼓迎春快閃、櫻花鄉情民歌、夜舞祭、西川淑敏舞踊、舞之鼓、青年舞團等展演。

九族現場也設有櫻花市集、戀愛神社、日式浴衣體驗、等多項活動，讓民眾能「一秒出國」、彷彿置身日本；連假期間還有櫻花茶會（2月18日、3月4日）與特別活動「文學與咖啡的對談」（2月26日），可在櫻花樹下讀詩集、品咖啡，更添詩意和風味。

日管處表示，暨南大學也是近年來的賞櫻熱區，廣達5公頃綠地種滿千餘株台灣山櫻、八重櫻、枝垂櫻及昭和櫻，在全台大專院校中面積最大；暨大今年規劃有結合櫻花、茶道與咖啡的賞櫻茶會（1月28日）及咖啡體驗（2月12日），也結合南投在地業者於2月1日至28日期間，打造充滿在地風味攤位的「蛙寶市集」。

日管處今年也特別結合日月潭觀光圈，輔導推動相關的自行車體驗遊程：由桃米休閒農業區推展協會推出「櫻花騎跡自行車領騎遊程」活動，規劃「埔里台灣之心」、「東光櫻花林」和「草屯中興文創」等3條路線，民眾除可邊騎車邊賞櫻，還可種植櫻花苗，每條路線還安排造訪古蹟建築、風景名勝等在地特色景點，並享受在地風味美食，活動統一採用網路報名。

在地業者推出各式各樣的體驗活動也是日管處推薦遊程：「金龍山日出野餐」由專業教練帶領、從「魚樂魚池」旅社沿著櫻花大道慢跑5公里上金龍山賞雲海日出，並享用健康早餐；「桃米漫活農村賞櫻之旅」則有生態散步導覽、農村植物葉拓體驗、農村筍粿和冷泡茶手做體驗等3個行程，挖掘農村生態文化的樂趣；日管處也攜手在地店家業者，推出食宿遊購行等各式優惠方案。

最新活動資訊請至「2021日月潭櫻花季活動官網（https://www.sunmoonlake.gov.tw/activities/cherryblossoms/）」、「再發現。動感日月潭!」Facebook粉絲團（https://www.facebook.com/sunmoonlaketw）查詢。