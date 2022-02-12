武陵櫻花季今登場！四大交通疏運措施看這裡　散客無通行證禁入

▲▼武陵農場櫻花季登場，園區最高容納6千人無通行證禁入，警方沿途宣導確保交通順暢。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

武陵農場櫻花季12日登場持續至28日，共計17天，農場為了讓上山賞櫻民眾能有安全的行車環境，悠遊高品質的賞櫻旅程，將比照往年規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施，全園人數總量管制6千人，散客無通行證禁止進入。

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武陵農場在17天的櫻花季期間，實施人數總量管制，住宿遊客1800人憑農場製發的車輛通行證始得進場，一日遊遊客限額4200人，又分為團體票1000人及搭乘公共運輸散客3200人，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則於客運所提供的售票管道購買車票進場。

和平警方表示，開放首日車況良好，不過山區道路狹窄彎曲，行車時請開啟大燈，小心慢行，勿違規駛入來車道，另外天氣寒冷，路面如有水痕亮光，可能是結冰現象，應減速通行。

此外，警方也在台7線95k牛鬥橋至台7甲線74k梨山沿線路段設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路，另在台7甲線與中124線（武陵路）入口處設置檢驗點，由武陵農場實施管制；台7甲線45k~55k（思源埡口~中124線路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，櫻花季期間禁止臨時停車，請民眾勿違規停車，期使道路順暢，提升民眾賞櫻及旅遊品質。