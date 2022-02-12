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單身狗注意！「5星座」情人節有望脫單　第2名豔遇在等你

▲▼過年,星座,情人節,脫單,信號,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小孟老師點名，5大星座情人節有望脫單。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

下周一（14日）就是一年一度的西洋情人節！命理專家小孟老師在臉書特別點名，巨蟹、雙子、天蠍等5大星座桃花運爆棚，若能把握機會，有機會在情人節之前找到屬於自己的理想對象，趕緊來看看自己上榜沒。

第五名：水瓶座（ 1/20~2/18）

水瓶座的人在情人節之前會有非常多聚會可參加，更多可能是學習與進修課程的聚會，單身的朋友很容易在這種場合遇到聊得來的對象，而且水瓶座的人很適合去參加靈修課程，有很高的機會可以遇到靈魂伴侶。

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但這次遇到靈魂伴侶的機會是多元性的，很可能是人生階段重要的朋友，或是可以成為家人的終身伴侶，也有可能是厲害的靈性導師，所以這段時間非常適合跟著心走，這樣能打開更多機會遇到跟你有緣份的人，多聊天多放鬆，相信自己值得被真心疼愛就是遇到好緣份的秘訣喔！

第四名：雙子座（5/22~6/21）

巨蟹座過去暗戀你的人很可能突然在這個情人節對你有很多明示暗示，讓你突然發現原來自己身邊桃花早就朵朵開！而若有心儀的對象比較適合先約對方參加多人聚會，再慢慢變成單獨約會，因為這樣可以讓追求者看見你的超人氣，會讓對方覺得必須要加快腳步才能追到你喔！

第三名：天蠍座（10/24~11/22）

天蠍座的人恭喜你！最近行情越來越好，身價水漲船高。在這個情人節期間你們若是願意多多出門交際，會讓人看見你們神秘面紗之下的熱情，尤其單身的人這段時間會被看到自己真誠熱切的那一面，讓人覺得怎麼可以這麼可愛單純呢！

傻呼呼的樣子容易在一起玩遊戲中被發現，讓人覺得跟平常神秘的氣質有落差，反而產生了極致的反差萌，可能在不經意的互動當中就讓人心跳不已，莫名地愛上你們喔！若是之前就有經營的曖昧對象，在情人節也很適合多去撩對方，會加速進展，是一個加溫很快的好時機，那麼在情人節前脫單就大有機會！

第二名：牡羊座（03/21~04/20）
 
牡羊座的朋友2月份就是敲響你們戀愛聖鐘的命運時刻！這段時間你們很容易會遇到豔遇喔！或是跟喜歡的人出門會突然有讓你心動到不行的時刻，簡直就是戀愛魅力大爆棚！若有喜歡的對象建議不要三分鐘熱度，要製造更多機會可以跟對方相處，好好努力結果會不錯！

另外牡羊座的朋友，在交友app也很容易遇到別人對你告白喔！如果覺得對方還不錯，不要想太多，要用柔軟的心勇敢的去試試看喔！

第一名：巨蟹座（06/22~07/22）

巨蟹座的人可以說是惦惦吃三碗公第一名！因為你們個性溫暖又喜歡照顧人，情感也相當豐沛，這段時間身邊若有似無的桃花其實不計可數，但你們內在是很有原則的，若不是真心所愛也不願意投入太多情感，所以有時候根本沒發現別人喜歡你。

但是好消息要告訴你，在情人節之前你們的桃花運最高！但你們要記得放開心胸願意給人機會，若是遇到自己也有興趣的人，要記得主動做球給對方，可以告訴對方自己的美食喜好或是喜歡參加什麼藝文活動，這樣可以給追求者勇氣，就有很高的機會在情人節前夕得到浪漫的告白喔！

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