嫌惡設施？桃園青埔書藝館草地傳蓋公廁　週邊住戶發動連署反對

▲桃園青埔書藝館草地傳蓋公廁，週邊住戶發動連署反對。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

高鐵桃園青埔特區內、機捷A17站附近的5-8埤塘，因景色優美，交通便捷，週邊大樓林立，市府多年前，於埤塘陸域興設全台首座由官方營運的「橫山書法藝術館」，去年10月開館以來，參訪人潮絡繹不絕；惟近日傳出市府將在書藝館草坪興建公廁，引發週邊大樓住戶不滿，發動連署反對在書法公園草地上蓋公廁，破壞自然景觀。

▲5-8埤塘陸地興建橫山書法藝術館，而有書法公園之稱。（圖／ET資料照）



據指出，5-8埤塘是高鐵桃園青埔特區內最大的一口埤塘，水域及陸地面積約10公頃，因景色優美，週邊環繞的大成路、大智路、大仁路及青昇路，近年來，知名建案於埤塘週邊陸續推出，加上市府在埤塘陸地興建全台知名的書藝館，更是吸引許多民眾移居於此，享受埤塘水景及盎然綠意的自然景觀，亦使 5-8埤塘、書藝館週邊房價居高不下！

未料，隨著去年10月書藝館開館後，絡繹不絕的參訪人潮，加上附近原民館、陽光劇場陸續興設，近日傳出市府將在書藝館草坪興建公廁，週邊住戶獲悉，發動連署反對在書法公園草地上蓋公廁。住戶們表示，書法公園能用的腹地不多，更需要珍惜現有的土地使用，既然市府已挖了一塊地蓋書藝館，就應該規劃開放的公廁讓公園遊客使用，且以公園的胃納量是不需要在近距離以內蓋兩個廁所，多蓋只會多破壞現有景觀、犧牲草地並造成對公園自然生態永久的破壞。

居民們並提出四點建議，分別為：1.請市府協調對A17書法公園及周邊區域做統一完整的管理及規劃，在已經犧牲草地規劃蓋建築物的區域，如書法館及原民館、陽光劇場區域，設立開放可供訪客使用的公廁，以呼應將來書法公園及陽光劇場整區景點訪客的需求。

2.對任何書法公園內破壞自然，設立人為設施的決定，必須審慎評估考慮，必須以保護自然環境，並跟書法公園主題能互相輝映為前提。3. 對書法公園的進一步人為設施，必須與書法公園周遭居民有正式的說明會及溝通、公告通知周邊 A17 社區，因為該些住戶才是與書法公園朝夕相處的民眾。4. 期盼市議員們嚴密監督 A17 景點，書法公園及陽光劇場等的管理及規劃。