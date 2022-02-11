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蛋幾壘！號召「14天不吃蛋」被抓包先囤28顆　苦苓回應了

▲▼蛋,雞蛋。（圖／記者曾筠淇攝）

▲全台近期蛋價飆漲，甚至有部分地區買不到雞蛋。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近期全台鬧蛋荒，作家苦苓發起「蛋幾壘」活動，希望民眾可以14天先不吃雞蛋，藉此讓雞蛋的價格回歸正常，卻被網友抓包他前1天才炫耀自己透過團購買到雞蛋。對此，苦苓也做出回應，「我就是發現自己雞蛋買貴了，才呼籲大家兩週不要吃雞蛋」。

「政府做不到的，我們自己來…」苦苓10日透過臉書發文表示，只要民眾14天都不吃雞蛋或蛋製品，就可以讓雞蛋的價格恢復至常。沒想到，卻被網友抓包他9日才發文說，「剛剛花了198元團購到28顆雞蛋，這樣可不可以算是今天的小小幸福？」

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▲苦苓遭高市政控告侮辱公署。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

▲苦苓發起「蛋幾壘」的14天不吃雞蛋、蛋製品活動。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

網友看完紛紛留言，「我OK，你先不吃」、「先庫存叫大家別買」、「先屯起來兩週後又有便宜的蛋，賺爛了」、「你ok，我照買啊XDDDDDD」、「原來你已買好28顆了~才叫別人2週不吃蛋」、「不用他說，大家快二週買不到了哦」、「笑死，發文前都不想想之前說了啥」。

針對網友的留言，苦苓11日再次發文回應，他就是買蛋後發現變貴了，才會呼籲大家兩週不要買雞蛋，看能否藉此讓雞蛋的價格下降，「這樣很難懂嗎？為什麼那隻真蠢雞還在咕咕叫？」

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