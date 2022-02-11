彰化消防局首次大搬風！累積外勤經驗　9名一級主管大動作輪調

▲彰化縣消防局。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局一級主管大搬風！今天公布9名主管異動，外勤4支大隊長全調進局內當科長、第5大隊長(特搜任務)及救災救護指揮科，由行政科長楊宗文第一大隊長劉錫垣回鍋任職，較讓人矚目的是第一大隊長則由有大樓安檢專長的災害搶救科科長張恭維擔任，對此調任工作，堪稱消防史上第一次大動作調任。

為拔擢優秀人才及增進同仁職務歷練，去年底新上任的彰化縣消防局施順仁局長年前走訪各分隊傾聽基層聲音，有消防員認為，彰化消防局內勤主管已經做了好多年，對外勤部隊人員仍以內勤處理態度，期盼此次內外勤主管對調後，能改變思惟也較能了解外勤工作的辛苦。

施順仁指出，此次以職務輪調方式，進行內外勤一級單位主管人事調整作業，藉以累積同仁內外勤實務經驗，增加工作歷練，培育內外兼顧的全方位專業職能，以提升彰化縣消防能量，日前相關派免建議在報送彰化縣政府核發派令後，計有9位主管異動，將統一在2月15日上午8時前辦妥到、離職手續。

異動情形為，災害搶救科長張恭維調任第一大隊大隊長，災害管理科長葉明波調任第二大隊大隊長，教育訓練科長詹江洲調任第三大隊大隊長，第五大隊大隊長（特搜）張順享調任第四大隊大隊長，行政科科長楊宗文調任第五大隊大隊長（特搜）；第四大隊大隊長葉清添調任災害搶救科科長，第二大隊大隊長徐溫聰調任災害管理科科長，救災救護指揮科科長林明緯調任教育訓練科科長，第一大隊大隊長劉錫垣調任救災救護指揮科科長。



