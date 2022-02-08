　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台糖文物「巡道車」被入侵亂吐檳榔汁　網友痛罵要揪出破壞王

▲台糖巡道車被侵入大吐檳榔汁。（圖／翻攝陳朝強臉書）

▲台糖巡道車被侵入大吐檳榔汁。（圖／翻攝陳朝強臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

真的太沒品了！彰化縣社頭鄉福井鐵道文物館長陳朝強，收藏一輛66年歷史的台糖溪湖糖廠巡道車，在春節期間遭到不明人士破壞侵入，不僅練丟菸蒂還將檳榔汁吐得滿車都是，面對文物無端被破壞，讓陳朝強氣得大罵真的很惡劣、超沒品，引發網友憤怒「勢必揪出破壞王」。

陳朝強今天在臉書po文，1955／6／21出廠的135巡道車（66歲），2017／5／11修復完成後，吸引很多國內外遊客來社頭參觀拍照，剛剛發現過年期間，有人擅自打開車門、在車上喝飲料抽煙，最過份的是，竟然有人在車上嚼檳榔，還將檳榔汁吐在車內，「超級沒品、破壞王、真的是××※％@」。

▲台糖巡道車被侵入大吐檳榔汁。（圖／翻攝陳朝強臉書）

網友看到po文更是憤慨，氣得留言「超扯、把鐵路車當成民宿、真的沒水準又沒衛生」，而陳朝強看到自己珍藏的鐵道文物被破壞，更覺得難過，為了保護文物，希望民眾要具備公德心。

陳朝強出生鐵道世家，爸爸與家中長輩都在台鐵當司機，因為這個緣份，加上爸爸喜歡鐵道，每次出門都會買各種鐵道相關物品回家，開啟收藏鐵道文物之路，現在更成為全台收藏最齊全的鐵道文物館之一。

▲台糖巡道車被侵入大吐檳榔汁。（圖／翻攝陳朝強臉書）

不僅如此，陳朝強在社頭開設鐵道便當店「福井食堂」，不僅吃得到鐵道便當，可以與火車車廂拍照，還有台灣收藏最豐富的鐵道文物館免費參觀，更在食堂外打造一系列鐵道景點，花費50萬買入並修復一輛已報廢20年的台糖溪湖糖廠「台糖135巡道車」，他又花30多萬元進行整修，藍白列車外觀不定期會到全台各地行駛，平時則停放在食堂外，吸引不少外國鐵道迷前來參觀。

▲台糖巡道車被侵入大吐檳榔汁。（圖／翻攝陳朝強臉書）

▲陳朝強收藏的台糖巡道車。（圖／翻攝陳朝強臉書）

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫
新北一家四口確診　陳時中：追蹤不到來源與關連
桃園+16！　日翊物流+6確診、亞旭增7人染疫
勤業眾信證實「信義區辦公室」同仁確診　接觸者全員快篩
獨／才開4年　台中凱擘影城突宣布熄燈
快訊／今本土增26例！　新北出現不明感染源
LIVE／確診女在信義區大樓上班　陳時中最新說明
快訊／勤業眾信員工傳確診　 內部信曝光
板橋一家四口確診！染疫女信義區上班　會計師事務所急曝3天足跡
快訊／板橋1家4口確診　小女兒在信義區上班
獨／「馴獸師」張智峰復出！　加入T1職籃這隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

館長退貨糾紛告輸買家！連千毅嗆送消費者「發財金」　超慘下場曝

館長出事了！預購退貨不成被嗆「就要你跑法院」　粉絲怒告勝訴

女結婚4個月遭家暴遇死劫　男殺妻稱患精神病法官打臉重判無期

喬債務開槍傷人！嫌犯藏民宅天井　警拆冷氣鑽孔逮人

LINE詐騙台灣男12萬不成　超正聯合國美女醫生照片曝光

公園飲酒吵起來　火爆男推倒攤販「跨坐」痛毆！打死人下場曝

老兵遺產全歸前妻...兒跨海爭產　敗在父親生前「關鍵10分鐘」

繼母9克拉鑽戒不見了　前證券老董兩度告「她信任的人」都吞敗

台糖文物「巡道車」被入侵亂吐檳榔汁　網友痛罵要揪出破壞王

快訊／殺妻塞塑膠桶棄屍！入監假哭想獲輕判　檢求處無期徒刑

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

館長退貨糾紛告輸買家！連千毅嗆送消費者「發財金」　超慘下場曝

館長出事了！預購退貨不成被嗆「就要你跑法院」　粉絲怒告勝訴

女結婚4個月遭家暴遇死劫　男殺妻稱患精神病法官打臉重判無期

喬債務開槍傷人！嫌犯藏民宅天井　警拆冷氣鑽孔逮人

LINE詐騙台灣男12萬不成　超正聯合國美女醫生照片曝光

公園飲酒吵起來　火爆男推倒攤販「跨坐」痛毆！打死人下場曝

老兵遺產全歸前妻...兒跨海爭產　敗在父親生前「關鍵10分鐘」

繼母9克拉鑽戒不見了　前證券老董兩度告「她信任的人」都吞敗

台糖文物「巡道車」被入侵亂吐檳榔汁　網友痛罵要揪出破壞王

快訊／殺妻塞塑膠桶棄屍！入監假哭想獲輕判　檢求處無期徒刑

富邦9日移師嘉義市　3月3日與桃猿熱身賽　

福食解禁「綠拿馬英九救駕」　馬辦：萊豬怎不聽馬「牛豬分離」原則

中華女足搭專機梅花座、分流今下午5點抵台　9確診者3人已康復

台日交流賽能打嗎？兄弟部分主力婉拒

三星旗艦機Galaxy S22系列明晚亮相　韓媒曝各機型價格

新北+4！一家四口群聚 　陳時中：目前追蹤不到來源與關連

礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫

桃園+16！加貝爾增3確診　日翊物流+6、亞旭+7「要重新檢查宿舍」

勞動、國保、農保三大基金　去年大賺4915.5億元、收益率將近1成

勤業證實「信義區辦公室」同仁確診！　接觸者全員快篩

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

獨／正妹購屋孝親成噩夢！前屋主、房仲騙很大

「老三」被懷疑是劉邦友血案槍手　1原因咬不死他

即／新北傢俱展示場大火！濃煙狂竄

劉邦友血案頭號嫌犯　天道盟「老三」背景曝

誇張影片曝！白車路口沒減速「開車上樓梯」

偷開同事筆電看性愛片　還找人鑑定影中人

206旅士官長初六失聯　車內輕生亡

球鞋丟大鍋煮！連鎖飲料店員工遭開除

新年想不開　六合夜市驚傳墜樓

人妻合照小王「躺腿狂親」　綠帽夫獲賠50萬元

超速被開單因路太寬免罰　法官打臉

濱海公路「馬3遭聯結車輾碎」！1男搶救不治

更多熱門

相關新聞

高雄阿公開車遊彰化　跟導航逆向上快速道路

高雄阿公開車遊彰化　跟導航逆向上快速道路

1名鍾姓阿公(82歲)6日上午獨自一人從高雄美濃開車到中部遊玩，晚間聽導航駕駛要返回南部時，在不熟悉路況下，逆向上台76線東西向快速道路，差點與縣長王惠美座車擦撞，國道警方獲報後、與鹿港警分局警備隊共同將這名迷糊阿公攔停，引導他平安下交流道，才結束一場驚魂記。

彰化釣具大廠開工　128員工快篩陰

彰化釣具大廠開工　128員工快篩陰

往台中注意！彰化台74線測速桿王轉向

往台中注意！彰化台74線測速桿王轉向

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

初二一桌6千滷腿庫沒筍絲　網曝原因

初二一桌6千滷腿庫沒筍絲　網曝原因

關鍵字：

台糖巡道車彰化陳朝強福井食堂

讀者迴響

熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

冠佑曝光漂亮女兒！才13歲「已有171高挑身材」

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

大姑爽當頂客族…公婆逼過繼小兒子

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面