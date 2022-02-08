台糖文物「巡道車」被入侵亂吐檳榔汁　網友痛罵要揪出破壞王

▲台糖巡道車被侵入大吐檳榔汁。（圖／翻攝陳朝強臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

真的太沒品了！彰化縣社頭鄉福井鐵道文物館長陳朝強，收藏一輛66年歷史的台糖溪湖糖廠巡道車，在春節期間遭到不明人士破壞侵入，不僅練丟菸蒂還將檳榔汁吐得滿車都是，面對文物無端被破壞，讓陳朝強氣得大罵真的很惡劣、超沒品，引發網友憤怒「勢必揪出破壞王」。

陳朝強今天在臉書po文，1955／6／21出廠的135巡道車（66歲），2017／5／11修復完成後，吸引很多國內外遊客來社頭參觀拍照，剛剛發現過年期間，有人擅自打開車門、在車上喝飲料抽煙，最過份的是，竟然有人在車上嚼檳榔，還將檳榔汁吐在車內，「超級沒品、破壞王、真的是××※％@」。

網友看到po文更是憤慨，氣得留言「超扯、把鐵路車當成民宿、真的沒水準又沒衛生」，而陳朝強看到自己珍藏的鐵道文物被破壞，更覺得難過，為了保護文物，希望民眾要具備公德心。

陳朝強出生鐵道世家，爸爸與家中長輩都在台鐵當司機，因為這個緣份，加上爸爸喜歡鐵道，每次出門都會買各種鐵道相關物品回家，開啟收藏鐵道文物之路，現在更成為全台收藏最齊全的鐵道文物館之一。

不僅如此，陳朝強在社頭開設鐵道便當店「福井食堂」，不僅吃得到鐵道便當，可以與火車車廂拍照，還有台灣收藏最豐富的鐵道文物館免費參觀，更在食堂外打造一系列鐵道景點，花費50萬買入並修復一輛已報廢20年的台糖溪湖糖廠「台糖135巡道車」，他又花30多萬元進行整修，藍白列車外觀不定期會到全台各地行駛，平時則停放在食堂外，吸引不少外國鐵道迷前來參觀。

▲陳朝強收藏的台糖巡道車。（圖／翻攝陳朝強臉書）