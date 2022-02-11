25歲女同事請假竟是「去北京參加冬奧」　還一舉摘下銅牌他驚呆

▲上海一名男子發現外籍同事其實大有來頭。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Stocksnap）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸上海一名員工近日發現，自己請假的外籍同事竟然是去參加北京冬奧會了，而且還拿了銅牌。此事在微博引發熱議，網友紛紛笑說「這種簡直大隱隱於市」。

▲阿爾米達·德瓦爾（Almida de Val）與隊友拿下銅牌。（圖／路透）

綜合陸媒報導，上海一名員工發現，自己的外籍同事阿爾米達·德瓦爾（Almida de Val）請假去參加冬奧會。阿克蘇諾貝爾中國分公司（AkzoNobel）相關負責人透露，25歲的德瓦爾是瑞典公司的員工，1月初請假備戰冬奧，並獲冰壺混雙第三名。

該負責人表示，德瓦爾將在14日那周回公司工作；公司非常支持她參加冬奧，中國同事們看到也很受鼓舞。據瑞典駐華大使館微博消息，25歲的德瓦爾今年第一次參加奧運會，她曾獲2017年世界青年冰壺錦標賽冠軍，曾在瑞典皇家理工學院學習工程學, 於2021年取得碩士學位。

對此事網友紛紛讚說，「好厲害」、「高手在民間」、「請個假，順便拿個獎牌玩」、「本以為是青銅，沒曾想是王者」。也有人好奇「為什麼業餘的也能比專業運動員厲害」、「我們專業的幹不過人家業餘的」。