奧會威脅除籍不敢換掌旗官？　體育署：沒有這樣的事

▲黃國書今天上午舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中華隊國手黃郁婷因身著中國隊服、又稱參加北京冬奧「在主場作戰」引發爭議，體育署副署長洪志昌11日表示，將在今年6月成都世大運前修正《國家代表隊選手參賽處理辦法》，同時體育署已請國訓中心針對教練、選手做宣導，避免再度發生類似爭議。另外，針對有媒體報導國際奧會考量以除籍威脅我方不得更換掌旗官一事，洪志昌澄清並沒有這樣的情形。

立委黃國書今天上午舉行記者會，呼籲體育署修正《國家代表隊選手參賽處理辦法》，明確建立處理機制，例如修改該辦法為「違規使用運動禁藥，或其他損及團體形象或國家榮譽之不當行為，經查證實」，或新增第五款「其他損及團體形象或國家榮譽之不當行為，經查證屬實」，經由單項協會或中華殘總、中華聽體協、中華智體協提經紀律委員會審議後，懲處或取消其代表隊選手資格。

洪志昌回應，將會盡快與法制單位針對立委提出的建議，研議修正法條，且對於今年6月成都世大運、9月杭州亞運，也會加強選手言行教育，做一些指導；另已請國訓中心跟教練、選手做宣導，說明要注意哪些事情，這是一定會來做的。

此外，針對北京冬奧閉幕式是否將更換掌旗官，洪志昌說明，這待2月18日最後一次總領隊會議才會有明確結果，因為大會是否會有掌旗官也還不知道，依照以往慣例，一些比完賽的選手會先回國。

另對媒體報導，此次冬奧台灣承受國際奧會不小壓力，也不是沒想過以防疫為由缺席開幕式，或者換掌旗官，但國際奧會甚至以考量除籍威脅，堅持我不得缺席開幕式，也以擾亂會議秩序為由，兼再警告考慮除籍，不讓我更換掌旗官。對此，洪志昌澄清，經體育署了解，並沒有這樣的情形。