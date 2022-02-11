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情人節需求大！網購保險套激增3成以上　12入最多人買起來囤

▲▼保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲每逢情人節，就是保險套的銷售旺季。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

下週一迎來西洋情人節，情侶一起吃大餐、送禮物給另一半驚喜，是常見慶祝浪漫節日的方式，同時帶動香水、飾品或美妝、3C等商品買氣，而情人放閃也讓保險套在此時賣得比平常好，網購熱銷至少3成以上，大組數買12入最多，準備濃情蜜意的共度火熱一晚。

每逢情人節，成人用品需求變高，銷量跟著大增，東森購物網從站上購買統計，情人節期間的買氣可較平日高7成5之多，其中最熱賣的保險套，以杜蕾斯、岡本兩大品牌為主，超薄系列品項最受青睞，再來才是螺紋與凸點，而最多人買的是3入組合，其次是12入。

西洋情人節,保險套（圖／遠傳friDay購物提供）

▲▼保險套熱賣品牌中，杜蕾斯最受歡迎，其次是岡本。（圖／遠傳friDay購物提供）

西洋情人節,保險套（圖／遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物也發現，站上保險套銷售有大幅度成長，較平常買氣成長3、4成以上，最熱銷品牌以杜蕾斯居冠，其次為岡本、相模，其中又以持久型保險套、超薄保險套最受歡迎，尤其是有持久型功能的，在市場上的反應特別好，「總不想在情人節這個特別的日子，尷尬又沒面子的渡過！」

在購買組數上，遠傳friDay購物指出，多選擇較大的組合如12入、15入，或是一次購買多盒裝，因為在重要日子，廠商提供折扣也相對更優惠，吸引消費者趁機囤貨。PChome 24h購物也觀察到，多數情人在節日期間享受甜蜜時光，帶動保險套銷量較平日成長超過3成，以超薄型、一組12入的規格最熱銷，反應出整體需求熱烈。

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