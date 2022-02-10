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同住弟確診！她居家隔離天天篩「結果全陰性」　一測PCR驚覺染疫

▲▼ 馬來西亞女子自我檢測均呈現陰性，一測PCR驚覺染疫。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲馬來西亞女子一測PCR驚覺染疫。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子在同住家人染疫後，立刻進行居家隔離，並每日自我檢測，一連數日的檢測結果均為陰性。但沒想到她一測PCR後才驚覺確診，讓她直呼「如果今天我沒去做PCR，我根本不知道自己染上冠病」。

星洲網報導，這名女子的同住弟弟2月2日身體不適確診後，立刻與男友開始居家隔離，且每天進行自我篩檢，3日至6日的檢測結果都呈現一條線的陰性結果，沒有出現新冠症狀，身體也沒有出現不舒服。不過為了安全起見，她在6日接受PCR檢測。

PCR檢測結果7日出爐，結果為陽性確診。令她驚訝的是，她染疫後試用5款不同試劑盒來做自我篩檢，但結果全是陰性，「如果今天我沒去做PCR，我根本不知道自己染上冠病，可能還會傳給身邊無辜的人」。

女子透露，許多人認為自我篩檢結果呈現陰性就等於沒事，接著就會到處趴趴走，「如果知道自己有近距離接觸確診者，或是出現症狀，不要抱著僥倖心理以為可以逃過一劫……如果知道有被感染的可能，為了老人、為了孩子，請去做PCR求個安心」。她也說，她的母親快篩陰性但有症狀，因此決定去做PCR，結果才知確診。

此文一出引發許多網友關注，部分的人認為，也許是因為CT值的關係，所以篩檢試劑才驗不到，但她回應，身邊有朋友CT值低於20，篩檢結果卻同樣是一條線。已知這名女子先前有打疫苗加強針，她說，「今天重點絕對不是試劑盒好還是不好，要選擇PCR或試劑盒都是個人選擇，但不要以為一條線就沒事」。

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