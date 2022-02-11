桃園高雄2防疫旅館爆群聚　3境外移入改判本土案例

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布，改判境外3名個案為本土案例，分別為案18842、案19067、案19100，屬於桃園跟高雄2家防疫旅館。指揮中心表示，其餘現住及回溯住房旅客皆已完成採檢，全數陰性。

桃園防疫旅館個案（案18842、案19067）是一對自中國入境的夫妻，同時入住同房防疫旅館，經基因比對後跟同樓一名南非境外移入序列相符，於今日改判為本土個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，以旅館內交叉感染的可能性最高，目前該防疫旅館已進行樓層及上下樓的房間清空，旅館員工、現住者及回溯住房旅客都已完成採檢，皆為陰性。現場環境調查後，確認空調沒有重大缺失，研判可能與走道、開門或有縫隙間接接觸染疫。

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高雄防疫旅館部分，19100也是中國境外移入個案，與新北家庭至高雄做居檢18942群聚案相關。經基因序列比對，18942跟當時同樓確診者18833越南境外移入個案相同，根據疫調結果將19100改判本土。該防疫旅館也已清空，回溯或是現住旅客的採檢結果也皆為陰性，目前沒有新增個案，將持續監測至2/18。

羅一鈞指出，目前看到防疫旅館的可能缺失為，影響到的房間皆位於樓層正中間，沒有窗戶、通風比較不良，將要求做現場改善，若沒有完成改善，不可再恢復收住。羅表示，自12月統計至今，已有10家防疫旅館出現染疫狀況，加上今天3例，共有18例改判。