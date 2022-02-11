台美印跨國合作衛星訂情人節發射　將成「太空天氣觀測站」

▲台美印跨國合作衛星「INSPIRESat-1」預計在情人節發射，將成為「太空天氣觀測站」。（圖／印度ISRO提供）

記者許敏溶／台北報導

由中央大學、美國科羅拉多大學波德分校和印度太空科學與科技學院共同合作開發的「INSPIRESat-1」小型人造衛星，預計台灣時間下週一（14日）、也就是情人節當天上午從印度發射，中大今（11日）指出，小型衛星升空後將成為太空天氣觀測站，執行科學探測任務，這是台灣學術組織首次與美國太空總署 NASA所補助的酬載同台，也是我國第一次正式與印度太空科學與科技學院合作。

中大表示，「INSPIRESat-1」衛星從2017年開始，歷經4年開發與整測期，最早來自 INSPIRE各會員學校學生在2017到2019年暑假在美國經專家指導參與的10週訓練與實習計畫，進行衛星系統開發。2021年初在美國進行最後飛行體整測並運往印度發射，今年農曆春節期間順利安裝在印度ISRO極軌衛星，若順利的話，下週一上午將發射，將飛往525公里高度的低地球軌道開始執行科學探測任務。

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▲衛星科學酬載之一是中大研發的微型電離層探測儀，可了解高層大氣變化及對無線通訊的影響。（圖／印度ISRO提供）

中大進一步指出，「INSPIRESat-1」開發工作是以創新的國際合作方式，集結多方學術單位所提供的酬載及衛星次系統，衛星的兩個科學酬載是中央大學提供的微型電離層探測儀（簡稱 CIP），以及由美國太空總署所補助開發的雙孔X光太陽頻譜儀（簡稱 DAXSS）；CIP所提供的電離層觀測可以了解高層大氣變化及對無線通訊影響，DAXSS 所提供觀測可以協助了解太陽日冕變化，兩者結合在一起讓「INSPIRESat-1」成為一個太空天氣觀測站。

▲INSPIRESat-1工程體組裝，由中央大學參與貢獻。（圖／張起維提供）

中大表示，這次計畫是由美國Amal Chandran 博士、印度的 Priyadarshnam 教授、以及台灣張起維教授共同擔任計畫主持人；而「INSPIRESat-1」部分開發及執行經費來自科技部計畫支持，以及教育部高教深耕計畫對中大太空科學與科技研究中心補助，科學酬載則是來自國家太空中心補助中大趙吉光教授所開發的先進電離層探測儀而成。