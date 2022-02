愛迪達新廣告找25女「乳頭解放」！高清無碼照曝光　地方媽媽氣炸

▲愛迪達推出新廣告,找來25名女性赤裸上半身,引發熱議。(圖/推特/adidas)



記者王佩翊/編譯

知名運動品牌愛迪達(Adidas)近日推出新款女性運動內衣,為了強調新商品的舒適性與多樣性足以讓每位女性都能找到適合自己胸型的內衣,因此特地找來25位匿名女性拍攝「乳頭解放」的廣告照,並直接po上推特,同時張貼大型廣告於戶外看板。不過由於照片完全沒有打上馬賽克,因此也引發熱烈關注。

根據《每日郵報》報導,愛迪達9日晚間在官方推特無預警po出25位女性上半身完全赤裸的「乳頭解放」照片,儘管照片中的每位女性都沒有露臉,仍然引發討論。愛迪達在推文中表示,「我們認為,各種形狀與尺寸的女性胸部都應該獲得支持與舒適。這也是為何我們的新款運動內衣包含43種款式,讓每位女性都可以找到適合自己的內衣。」

從照片中可以看到,愛迪達找來25位膚色、身材、胸型以及胸部大小皆不同的女性來拍攝新廣告,並在推文中打上 「#supportieverything」的Hashtag。根據愛迪達官方推特轉發的推文,該廣告也出現在戶外的廣告看板上,不過愛迪達並未透露廣告的確切位置。

新廣告公開僅僅1天,隨即獲得超過2.5萬個讚,許多網友大讚愛迪達讓女性的胸部「正常化」,而非被色情化。網友寫道,「我喜歡這個廣告,女性本來就無法控制也無法自然改變乳房形狀,終於有人積極地用身體來推動這個觀念」、「希望能有更多業者可以這樣做,讓女孩們不會因為在色情片裡看到那些完美的乳房,而感到自卑」等。

儘管該廣告獲得好評,但是依然引來反對聲浪。有一派網友大批愛迪達不顧推特上有許多未成年使用者,就直接公開這麼大膽的照片,廣告內甚至完全沒有出現他們想要宣傳的商品,同時批評該照片太過色情。對此,愛迪達回應,「胸部本就是人體構造的一部份,人類應該要消除對於胸部的污名。」

有網友仍然不滿此回覆,因此氣得檢舉該則貼文,不過卻沒有被推特採納。事實上,根據推特的社群守則,使用者只要沒有釋出敏感、情色的訊息,便可以公開全裸或是部分裸體的內容。不過由於Facebook與Instagram的社群守則不允許出現赤裸的女性胸部,因此他們未能在相關平台公開該廣告。

