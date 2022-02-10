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全球民主指數「台灣排名第8」　高居亞洲之冠

▲▼台北,台北101,台灣。（圖／路透）

▲全球民主指數「台灣排名第8」，位居亞洲第一。（圖／路透）

文／中央社

經濟學人資訊社（EIU）今天公布2021民主指數（Democracy Index2021）報告，台灣在167國家地區中排名第8，是亞洲唯一擠進前10的「全面民主」（Full democracy）政體。

在2020年民主指數，台灣在167個受評比國家地區排名第11，高居東亞之首。

根據EIU公布的最新全球民主指數報告，前10名分別是挪威、紐西蘭、芬蘭、瑞典、冰島、丹麥、愛爾蘭、台灣，澳洲與瑞士並列第9。

諸多歐美民主國家，包括德國、英國、法國、西班牙、義大利、美國、加拿大等，排名都不如台灣，其中第22的法國、第24的西班牙、第26的美國、第31的義大利均落入「有瑕疵民主」（Flawed democracy）等級。

而加拿大、德國及英國雖與台灣同屬全面民主等級，但排名落在10名外，分居第12、15和18，第16與第17分別是韓國及日本，中國被歸類於「獨裁」（Authoritarian）排名第148。

法新社報導，全球超過1/3的人口生活在獨裁專制的國家，其中一大部分是在中國。

EIU指出：「中國變得更富有的同時，並未變得更民主。相反的，中國變得更不自由。」

此外，這份報告也發現諸多不利於全球民主的隱憂。EIU指出，由於疫情與專制獨裁的支持度益增，2021的全球民主標準又再降，全球僅略多於45%的人口生活在民主體制。

法新社報導，總部在英國倫敦的EIU表示，猶如前年，去年全球不到半數的人口生活在民主體制，不過這個趨勢更進一步的惡化。

經濟學人資訊社表示，EIU的年度民主指數「顯示，源於疫情及支持威權益增的壓力，全球民主持續遭受挑戰」。

檢測全球民主狀態的年度民主指數寫下自2010年以來最大跌幅，並且創下2006年首度公布民主指數以來，全球評分最差的「另個難堪紀錄」。

在歐洲，西班牙降至「有瑕疵的民主」等級，並反映在這個南歐國家的司法獨立評分倒退。

EIU指出，由於政黨的財政爭議及爆發連串的醜聞，英國的排名也下跌，不過仍維持在「全面民主」等級。

全球不到半數的人口也就是45.7%如今生活在算得上是民主體制的國家地區，比起2020年的49.4%可說是明顯下降。

而智利與西班牙的評等降級至「有瑕疵的民主」後，生活在「全面民主」國家地區的人口比例更少，只有6.4%。

全球最民主的國家前3名分別是挪威、紐西蘭與芬蘭，而阿富汗、緬甸與北韓則是全球最不民主的3國。

在緬甸去年2月爆發政變及好戰組織塔利班（Taliban）奪回阿富汗政權後，這兩個國家還有非洲突尼西亞的民主指數均創下最大跌幅。

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