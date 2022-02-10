朱立倫提修法禁日本食品進校園　蔡英文打臉：學校衛生法早明定

▲針對朱立倫提議修法不讓學生吃到日本食品，總統蔡英文打臉早就有明定。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

行政院近日宣布開放日本福島五縣市食品，國民黨主席朱立倫在中常會上宣示要修法禁止日本食品進入校園。對此，總統蔡英文10日透過臉書表示，學校衛生法已經明定，校園食材應以可溯源的國產食材為主，採用在地食材，讓學校的師生健康吃、安心吃已經是2016年以來實施成效良好的政策。

蔡英文表示，明天就是開學日，全國各級學校持續加緊防疫，提醒同學們，上學要做好防疫措施，保護自己也保護他人。

此外，針對朱立倫提出日本食品與校園營養午餐的議題，蔡英文強調，學校衛生法已經明定，校園食材應以可溯源的國產食材為主，採用在地食材，讓學校的師生健康吃、安心吃已經是2016年以來實施成效良好的政策，大家都可以放心。

蔡英文說，與包括美國、歐盟等全世界絕大多數國家一樣，對於日本食品的進口，我們一定會透過嚴謹的科學檢驗來把關，相關的檢驗標準比起其他國家也更加嚴格。

蔡英文強調，國家食品安全，應該奠基在專業的科學證據、明確的國際標準之上，她非常期待朝野一同，中央地方一起努力，守護國民的健康安全，政治上的無端對立、錯假訊息的誤導混淆，都是沒有必要的。