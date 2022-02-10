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最便宜19元能入手！IKEA絕版品出清來了　破盤下殺5折起

▲▼一年一度IKEA絕版品出清正式開跑。（圖／IKEA官方網站）

記者邱晟軒／綜合報導

一年一度的IKEA絕版品出清又來了！即日起至3月9日，IKEA準備了書桌、沙發、收納櫃、餐椅、層架組等超過1000項好物，下殺5折起就能帶回家，最便宜商品更是只要19元就能擁有。

IKEA的絕版品出清，每年都吸引許多人爭相搶購。IKEA今年貼心準備多項銅版價神級好物，居家小物與大型家具不會少，其中包括，RÅVAROR附輪腳層架組，原價1,990元、特價990元，可隱藏收納小物的TRYSIL床邊桌，原價1,290、特價649元、兼具設計感的GUALÖV儲物桌原價2,299元，特價690元、只要翻轉就能變換多種功能的KLOCKIS計時器，原價129元，特價69元馬上帶回家。

▲▼一年一度IKEA絕版品出清正式開跑。（圖／IKEA官方網站）

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▲一年一度IKEA絕版品出清正式開跑。（圖／IKEA官方網站）

新的一年，如果正好想好好改變一下臥室的朋友，絕對不能錯過這次的絕版出清，像是TRATTVIVA床罩，原價599元，特價299元、ANNAKAJS0A遮光窗簾2件裝，原價2499元，特價1,099元等。

全台各門市也有獨家商品，台中店有附床頭板IDANÄS單人軟墊式床框原價6,290元，特價3,775元；新店店有熱銷FIESTAD相框，只要19元就能帶回家；新莊店也有獨家優惠的SKYNKE購物袋，同樣只要19元。

▲▼一年一度IKEA絕版品出清正式開跑。（圖／IKEA官方網站）

▲兼具設計感的GUALÖV儲物桌原價2,299元，特價690元。（圖／IKEA官方網站）

另外，特力屋也在今天推出限時5天優惠快閃，蓮蓬頭、浴室收納小物最低43折起，其中包括，內建七種顏色燈光的漩風LED增壓蓮蓬頭，優惠價259元、3M無痕收納系列浴室置物籃，優惠價259元、日式簡約風的INOMATA牙刷架，更是只要39元。

若要添購五金商品的朋友，特力屋即日起也有滿額折扣再贈好禮優惠：滿$1,000以上享95折，再送粘貼式掛勾單入、滿$3,000以上9折、滿$5,000以上88折，再送HK-3601LED照明燈20L、滿$10,000以上再送Beseye Next雲端攝影機，活動只到2月28日，要買要快。

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