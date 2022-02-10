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復健科醫師與2子女「跨縣市圍爐確診」！274人採檢出爐

▲▼0210屏東縣場潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書）

▲屏東縣府召開防疫記者會。（圖／翻攝潘孟安臉書）

記者陳羿妏／屏東報導

屏東縣潮州鎮潮榮聯合診所今（10日）出現3例確診個案，屬過年聚餐、跨縣市家庭群聚；縣府召開防疫記者會說明，今日個案分別是一名擔任復健科醫師的母親跟一對兒女（案19440、案19441、案19468）染疫。目前診所員工15人、社區採檢259人採檢結果均是陰性。

衛生局長施丞貴指出，縣府接獲高雄市府通報，個案的親戚（案19431）確診，故隨即匡列案19440、案19441、案19468三人，經採檢後確診。由於案19440是復健科醫師，曾接觸病人，縣府慎重起見擴大匡列，漏夜疫調後匡列217人（109人居家隔離 108自主健康管理），均已採檢完畢，陸續擴大匡列中；另外，個案任職的潮榮聯合診所員工匡列15人，經採檢後結果均是陰性。

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▲▼ 屏東縣10日疫情。（圖／縣府提供）

縣長潘孟安補充，今天上午9點開放社區篩檢，呼籲2/5-2/8有到潮榮聯合診所看診的鄉親到北中南篩檢站，目前縣府匡列263名看診患者，其中257人設籍屏東，至於其他縣籍則已通知當地衛生局進行健康監測；截自目前上午為止，社區259人PCR採檢結果都是陰性，潘孟安表示，仍要提醒採檢陰性不代表沒有染疫，縣府會同時監測、並進行二採。

▲▼ 屏東縣10日疫情。（圖／縣府提供）

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