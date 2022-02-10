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陸籌拍首部「晶片職場劇」　片名《縱橫芯海》演中國芯片自主之路

▲▼陸籌拍首部「晶片職場劇」　片名《縱橫芯海》演中國芯片自主之路。（圖／翻攝微博）

▲《縱橫芯海》在微博上引起大量關注。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸影視公司近期正籌拍首部「芯片（晶片）職場劇」，劇名為《縱橫芯海》，講述的是21世紀初以來，在「國務院關於印發鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知」感召下，一批有理想、懂技術的海外學子踏浪而歸，投身中國芯片產業熱血奮鬥的故事。

《縱橫芯海》的概念海報近期在微博引起大量關注，根據《鳳凰網》報導，該劇由SMG尚世影業、完美世界影視、柏年禾沐影業、清華大學教育基金會、華棲清石聯合出品，是大陸國家廣電總局2018-2022的重點電視劇，還是上海市委宣傳部重大文藝創作項目。

▼該劇已向官方提交備案。（圖／翻攝微博）

▲▼陸籌拍首部「晶片職場劇」　片名《縱橫芯海》演中國芯片自主之路。（圖／翻攝微博）

報導提到，《縱橫芯海》改編制長篇小說《月光密碼》，將會是大陸首部聚焦科技興國戰略性產業題材的電視劇，也是一部真正意義上的「芯片職場劇」。

劇情設定上，以張海潮、黎東升為代表的一群頂尖人才響應歸國熱潮，歸國創業從零出發，為中國芯片自主創新之路奮鬥，兩人在征戰創業的道路上一路相爭，展示出夢想與現實最直接的博弈，也用自己的方式推動創建了通訊芯片的中國標準制式。

▲▼陸籌拍首部「晶片職場劇」　片名《縱橫芯海》演中國芯片自主之路。（圖／翻攝微博）

人物設定上，既有張海潮與黎東升兩個「分則各自為王，合則天下無敵」的高智商狂人，互相博弈又彼此成就的創業過程；又有像是黃林希、歐陽子夏這樣的女性角色，她們聰慧機智，獨立堅定，是這群人夢想的重要護航者，也是世界高科技領域赫赫有名的女性領袖。

對於《縱橫芯海》，微博上的網友大多感到非常期待，留言幾乎一片讚賞，「感覺這個海報看著就是很有質感的！」「非常的心動，期待值滿滿呀！」「等不及了，搞快點！」不過，也有部分人不太看好，「做芯片是很嚴謹的事，娛樂圈的人就不要來蹭熱點了。」「還寫的都市創業情感，估計出來就是一部爛劇，芯片行業的嚴謹，芯片人的苦逼，不是幾個膚淺的戲子能表達的。」

▼《縱橫芯海》概念海報。（圖／翻攝微博）

▲▼陸籌拍首部「晶片職場劇」　片名《縱橫芯海》演中國芯片自主之路。（圖／翻攝微博）

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