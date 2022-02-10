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任期最長人事長！施能傑請辭獲准　副人事長蘇俊榮接任

▲▼行政院長報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢 人事長施能傑 軍公教調薪相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲人事長施能傑請辭獲准。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院人事行政總處人事長施能傑因個人生涯規劃，向行政院長蘇貞昌請辭獲准，未來將重返政大執教，新任人選將由副人事長蘇俊榮接任。蘇貞昌兩度擔任閣揆，都延攬施能傑入閣，足見蘇對其的信任，如今施能傑選擇返回校園，也讓蘇貞昌感到萬般不捨，並肯定其任內的貢獻。

行政院長蘇貞昌10日在院會表示，施能傑和他很有緣份，2度進入政府體系服務，都恰好是他擔任行政院長期間。第一次是2006年，任命施能傑擔任研考會主委；第二次是2016年，再度進入行政團隊擔任人事長，至今5年8個月，是近30年來任期最長的人事長。

「他與我在內閣2度共事，有一定默契，我對他也充分信任。」蘇貞昌說，施能傑過去在學界是相當知名教授，也是真正從公共行政學、人力資源領域來擔任人事長的專家，學以致用。他要特別感謝施能傑在為國家服務其間發揮所長，用豐富學術經歷專業知識，完成各項艱鉅任務。

蘇貞昌表示，施能傑在任內協助各機關改善組編、人力待遇，讓施政能有效推展。施能傑是能解決問題的人事長，用靈活員額運用代替僵化管控，鬆綁調度業務所需的必要人力，滿足各部會新增任務的需求，在因應公共業務需要及國家藍圖規畫上，都能一一圓滿達成任務。包括落實中央機關派遣歸零、台灣省政府虛級化，協助催生海洋事務委員會及數位發展部。

蘇貞昌還提到，自上任閣揆以來，施能傑也一一完成各項交代指示。從近期為全體軍公教員工調薪，提高模範公務員獎勵、給予有功人員尊嚴，以及春節連假至少7天假，公務員友善生養環境等，乃至放寬國旅卡使用限制、鬆綁差勤管理等，都是是施能杰帶領相關人員細心研擬完成。

行政院發言人羅秉成補充，施能傑基於職涯規畫重返政大任教，儘管萬般不捨，仍勉予准辭，祝福他傳道授業順心如意，將這些年來在政府歷練經驗化為養分帶回學校，給予新世代優質人才再為國家所用。至於接任人選，則將由現任人事總處副人事長蘇俊榮升任，今天下午就會發布新人事令。

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