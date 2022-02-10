1年半裝完18萬台冷氣！蘇貞昌宣布：今夏全國中小學班班都有冷氣吹

▲班班有冷氣提前達標，今年夏天全國中小學生將在更舒適的環境學習。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

教育部10日在行政院會中報告班班有冷氣執行成果，行政院長蘇貞昌宣布，全國中小學冷氣已提前在1月底前裝設完成，今年夏天來臨前不分城鄉都有冷氣吹，孩子可以在更舒適的環境學習、成長。蘇表示，除了硬體設備外，連學校作息時間的冷氣電費、維護費，大約9億，都納入行政院一般性補助款，學生不用付費，家長與地方政府不用擔心。

蘇貞昌表示，行政團隊齊心合力讓孩子有冷氣，這是政府展現決心、魄力投入資源，用最高的執行力、最大的效率，在最短時間內實現過去幾十年來做不到的事，這就是有政府會做事，也是又一件成功的跨部會合作典範。

蘇貞昌回憶，2020年7月時他宣布投入323億推動全國中小學班班有冷氣政策，當時教育部簡報時程是要到2023年底、需耗時3年半時間，「我當場裁示要在2022年夏季前完成，當時看來是不可能的任務」；經過眾人努力，1年半時間，3300多校、共18萬多台冷氣裝設與電力改善工程，都全部提前完成。

「當今年夏天來臨，過去孩子們在酷熱環境下揮汗學習的畫面將成過去式。」蘇貞昌說，而不分城鄉，全國孩子上課都將有冷氣可吹，可以在最舒適的教育環境中，安心學習讀書。

蘇貞昌也提醒相關部會單位，在冷氣裝設完成到夏天開始啟用的這段時間，請教育部督導各校盡速完成試運轉整合的測試作業，做足所有細節檢測，包括電力巡檢、能源管理系統測通等，確保將來冷氣運作與供電的安全性、穩定性。

另外，除了完善冷氣設備電力的改善，連學校作息時間的冷氣電費、維護費，大約9億，都納入行政院一般性補助款，學生不用付費，家長與地方政府不用擔心。

除了班班有冷氣外，蘇貞昌也提到，今年5月也會同步完成校校會發電。校園綠屋頂計畫因此每年創造的發電量4.1億度，是新裝設冷氣用電量2.6億度的1.6倍，不但可以自給自足，還可以多發出1.5億度的電。這些受電的回饋金也將回饋學校水電費、財產修繕之用，讓校園設備更加完善。