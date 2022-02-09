地表最速！她早上驗孕才發現懷孕　晚上肚痛「直接生了」

▲女子才剛知道懷孕，沒想到當晚就產下一名嬰兒。（圖／TikTokbidanzulfa）



記者王佩翊／綜合報導

印尼一名女子與丈夫結褵10年，卻遲遲無法成功受孕，讓求子的兩人備感壓力，然而日前她終於感受到懷孕徵兆，因此連忙買來驗孕棒驗孕，結果更是呈陽性，讓她開心不已。然而驚喜來得太快卻成為驚嚇，在她還沉浸在初為人母的喜悅時，當天晚上子宮便開始收縮，緊急前往醫院後，就直接生下肚子裡的孩子。

印尼雅加達一名女網友「@bidanzulfa」日前在TikTok上po出一段影片，影片中她特地找來自己的親友，並分享了離奇的生子故事。原來當事人已經結婚10年，但一直以來膝下無子，雖然和老公積極備孕，但是卻從來沒有成功，每一次驗孕的過程都讓她再次陷入失望中。

該名女子2021年底突然感覺自己身體出現異狀，懷疑是懷孕了，因此連忙購買驗孕棒測試，沒想到一測便測出懷孕，讓她又驚又喜。然而在她還未從懷孕的喜悅中清醒，當天晚上她便感受到一股陣痛，家人連忙把她送到醫院，沒想到就這樣產出一名嬰兒。

最令人驚訝的是，嬰兒並非早產，而是確確實實地在產婦的子宮內待了9個月，也就是說其實該名女子早就懷孕，只是不自知而已。不過才剛得知懷孕消息，馬上就要迎接寶寶的到來，的確也讓她自己和家人都嚇了一大跳。事實上，該名產婦本身身材就比較圓潤，疑似是因此才沒發現懷孕。

雖然結果來得又急又快，不過備孕多年的她終於完成夢想，也讓她和丈夫開心不已。如今孩子健康出生，兩人將會努力養育這個得來不易的孩子。

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