6歲女童「獨自帶1歲弟」銀行前擺攤賣菜！　警關切意外揪出媽吸毒

▲6歲女童被發現獨自帶著年幼的弟弟在外擺攤賣菜。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名網友日前發現一名年幼的女童在銀行門口擺攤賣菜，甚至還要同時照看身旁另一名不到2歲的男童，讓她備感擔憂，因此將消息po上網。警方得知後隨即趕往查看，沒想到卻意外揪出兩人的母親是一名毒蟲，隨即將2名孩童交由福利局安置。

根據《中國報》報導，馬來西亞一名網友日前到商場逛街時，意外發現商場內附設銀行的門口，有一名身穿黑色碎花洋裝的女童竟擺起了路邊攤賣菜，一旁不但沒有大人陪同，甚至還有另一名年紀看起來更小的男童。從網友公開的照片可以看到，女童年紀雖小，但擺起攤來也不馬虎，還跟網友「一手交錢一手交貨」。

由於擔憂2名孩童的安危，網友便將相關消息上傳到臉書，隨即引發警方關注。警察獲報後，8日晚間6時30分左右，親自前往銀行，果真看到該名女童和一名躺在一旁熟睡的男童在銀行前擺攤賣菜。

根據警方深入調查，這名女童年僅6歲，身旁的則是1歲半的弟弟。警察隨後帶著兩姊弟找到39歲的媽媽，而兩人的母親則聲稱，自己只是為了到銀行內匯款，才會暫時將女兒留在銀行外。然而警方見她形跡可疑，因此要求其接受尿檢，沒想到檢驗結果對安非他命成陽性。

該名女子隨後也被查出有多起與毒品相關的前科，警方立即通知福利局，並安置2名小姐弟。據女子表示，她是單親媽媽，沒有固定職業，平時主要靠賣菜維生。

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