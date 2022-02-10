「該當心不是吃到日本福食」　藍士博：是要小心吃進國民黨口水

▲台灣基進黨議員參選人藍士博。（圖／藍士博臉書）



記者陶本和／台北報導

行政院近日宣布開放日本福島五縣市食品，國民黨主席朱立倫在中常會上宣示要修法禁止日本食品進入校園。對此，台灣基進黨議員參選人藍士博10日表示，該當心的不是「福食」，而是不小心吃進國民黨的政治口水。

「其實沒有那麼容易就吃到福食。」藍士博說，這就跟在台灣也吃不到萊豬一樣，「福食」沒那麼便宜，更不可能被用來做供應營養午餐的食材；至於萊豬，則是根本沒有貿易商進口。

藍士博說，國民黨從萊豬公投起操弄食安話題，以似是而非的說法混淆視聽，必須被釐清。他進一步整理幾項重點，包括從「區域食品全部禁止」，改成更有效的「高風險品項管制與禁止」。他強調，不是改成「不設防的開放」，而是逐批檢驗、保障食安。

另外，藍士博表示，國際上目前所有在能源政策上選擇非核國家，進口日本食品都是用「高風險品項管制」的策略，而不是台灣過去11年採用的「區域食品全面禁止進口」的作法。他指出，台灣與國際標準同步，修正過去「寧可錯殺一百，也不要放過一個」的粗魯作法。

至於外界質疑「進口福食，難道就真的能讓台灣加入CPTPP嗎？」藍士博表示，都什麼年代了，還把國際貿易談判當成是逛夜市買衣服殺價討價還價，也難怪國民黨會一直被共產黨騙得團團轉。

藍士博強調，明明台灣與美國、日本的國際關係就是在持續進步當中，台灣主流民意對於國民黨刻意以食安為由、操弄公投的方式，也已經用選票做出判斷了，為什麼不要面對現實，寧願活在被羅智強之流用說100遍、1000遍謊言建構的世界。