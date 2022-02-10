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法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起　賓士E320 、勞力士手錶通通1元起標

▲行政執行署台南分署於2月15日下午在中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2013年VOLVO V60、2004年賓士E320、勞力士手錶等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署於2月15日下午在中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2013年VOLVO V60、2004年賓士E320、勞力士手錶等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署於2月15日下午4時起，在中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2013年VOLVO V60、2004年賓士E320、勞力士手錶等等，歡迎民眾競標。

▲行政執行署台南分署於2月15日下午在中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2013年VOLVO V60、2004年賓士E320、勞力士手錶等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署指出，法拍會將拍賣2013年VOLVO V60、2004年賓士E320、三菱COLT PLUS、三菱廂型車、中華自用小客貨車、福斯汽車、中華汽車、國瑞汽車等汽車、堆高機、機械設備、光陽及三陽機車、勞力士手錶、雙門烘乾機等歡迎民眾競標。自下午3時15分起開始登記，4時起正式競價拍賣，地點在台南市中西區忠義路1段125巷12號。

▲行政執行署台南分署於2月15日下午在中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2013年VOLVO V60、2004年賓士E320、勞力士手錶等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署於2月15日下午在中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2013年VOLVO V60、2004年賓士E320、勞力士手錶等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸晴的物件為2013年VOLVO V60，該車輛滯欠牌照稅1萬2914元、燃料費3708元、交通罰鍰1萬1900元，合計2萬8522元，由於欠稅費少且年份較新，第一次拍賣時引起4組應買人激烈喊價，但因買家所出最高價未達底價而流標，本次為第二次拍賣應買人最低5折就有機會將VOLVO V60開回家。

▲行政執行署台南分署於2月15日下午在中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2013年VOLVO V60、2004年賓士E320、勞力士手錶等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外2004年份賓士E320，該車輛3199CC，滯欠牌照稅3萬2453元、燃料費,640元及罰鍰900元，合計4萬1993元，第一輪拍賣有民眾喊價到3萬元，但經移送機關代理人認為太便宜，故反對拍定而流標，這次是第2輪第一次拍賣，同樣不訂底價1元起標，有興趣入主賓士車的買家，可以參考看看。

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處量測體溫，實聯制並提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，保持社交距離，會場內全面禁止飲食。

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