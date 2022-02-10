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G奶國中女「游泳偶爾掉出來」：生死交關時可能因太大有危險

▲（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

從小我就是班上胸部最大的女生，國小畢業就有E罩杯，有一次忘記穿內衣出門，大ㄋㄟㄋㄟ比較垂，位置明顯跟同學不一樣，讓我超焦慮，打電話要媽媽媽立刻送內衣來學校。國中防災演習，教官要所有人跑下樓避難，我因為胸部太大、看不到台階和自己的腳，只能慢慢走，害後面隊伍大塞車，同學催我趕快跑，但我就是快不起來，想到生死交關的時候，可能會因為ㄋㄟㄋㄟ有生命危險，實在是種打擊。

體育課是我最大的噩夢。上國中後，ㄋㄟㄋㄟ長到G罩杯，跑步時晃來晃去，胸前皮膚經常拉傷，上游泳課時，最大號的泳衣對我來說還是太小，ㄋㄟㄋㄟ偶爾掉出來，連男老師都盯著我看，好像看到什麼奇怪的東西，讓我很不舒服，後來只好找藉口不上體育課。

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大ㄋㄟㄋㄟ變成我唯一的標籤，明明從小到大學鋼琴、考試也都是前3名，在學校綽號卻是「喜瑪拉雅山」「胸大無腦」；髮禁檢查沒被抓，同學也說一定是因為教官喜歡巨乳。比起當一個有大ㄋㄟㄋㄟ的人，我更想當聰明、人緣好的人，但每次別人跟我說話，視線老是往下飄，都讓我擔心是不是我很笨、講話太無聊，只有胸部吸引人？走在路上被搭訕騷擾，也想是不是因為大ㄋㄟ ㄋㄟ，才容易被人侵犯？


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