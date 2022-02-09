快訊／高雄確診10歲童過年1天2聚餐　家族26人採檢結果曝

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增10例本土病例，當中高雄出現4例感染源不明群聚。高雄市長陳其邁表示，今天高雄新增4例，屬於過年期間家人之間的傳播，其中10歲童（案19382）在過年期間一天參加2起家族聚餐。目前針對男童聚餐家人都有匡列採檢，僅採檢出3位陽性個案。

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▲高雄確診10歲童過年1天2聚餐，家族採檢結果曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天高雄新增4本土個案，其中3例與家族聚餐有關，案19382在2/4中午與晚上都有參加家族聚餐，一邊是母系，一邊是父系。其中，在2/4中午的聚餐是位於在仁武區住家，共有12人參加，不過除了19382之外，全部家族成員匡列採檢都陰性，顯示基本上在仁武住家的中午聚餐風險較小。

▲▼高雄確診10歲童過年1天2聚餐，家族聚餐座位圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

而在2/4晚上的家族聚會上，就出現案19380、19381以及19382三名個案，3位確診Ct值大致分布在14-16之間，也就是說2/9公布時，Ct值算是很整齊。

在聚會中，19380-19382雖然不是坐在相鄰位置，但吃飯結束後三位及另一位親戚移動到房間裡，4人玩手遊、撲克牌， 過程裡三位因此感染，研判剩下的另一位染疫可能機會不小，只是目前陰性。

另外，案19380在2/6與他的親密友人各自攜帶伴侶跟朋友一起吃飯，因此除了案19380確診，同行友人案19401也接連確診，而案19401在CT有明顯差異，顯示不同波段感染。衛生局表示，其餘同桌三人也是目前匡列隔離，且密切監測是否發病的對象。

▲2/9個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

陳其邁表示，在這波感染中，其中2位是小朋友，1位20歲男性，判斷是在2/4聚餐之外的密閉空間聚會感染，目前其他採檢都呈陰性。另外，由於個案在大樹區，所以市府在區公所有設社區篩檢站，若有相關足跡的大樹鄉親，有需要可以前往篩檢。